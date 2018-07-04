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Бесценная реакция англичан в самолете после того, как пилот объявил о победе сборной по пенальти

Бесценная реакция англичан в самолете после того, как пилот объявил о победе сборной по пенальти
Eurosport

6 мин. назад

Живут футболом даже над землей.

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент объявления командиром самолета результата матча 1/8 финала Англия–Колумбия.

Известие о победе англичан по пенальти пассажиры восприняли с радостными криками после чего хором запели песню «Football is coming home».

  • Колумбия сравняла счет с Англией в добавленное время, но дальше прошли британцы, победив в серии пенальти – 1:1 (4:3).
  • «Львы» впервые в истории ЧМ выиграли послематчевую серию ударов.
  • В четвертьфинале англичане сыграют 7 июля в Самаре со шведами.

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