Прятать коньяк с гопниками в Самаре и не прятать в Москве. Без матчей время вспоминать истории ЧМ

Локация: Самара

Это был день перед матчем Россия – Уругвай, я только заселился в хостел на окраине, откуда в центр шел один автобус. Девушка-кондуктор уверила, что выпустит меня на нужной остановке перед фан-зоной. Минут через пять в салон завалились два наитипичнейших болельщика – один похудее, пузо другого притулилось к окну раньше остальной плоти. Им было в районе 30, но из-за потасканного вида первого и телосложения второго распознать возраст точнее было невозможно.

Еще спустя пару станций они больше не подозревали меня в том, что я местный, расспросили про мои путешествия и рассказали про свои. Мужички – из Оренбурга, приехали покричать за Россию. На нашей остановке выяснилось, что они ничего не знают про Fan-ID и поглорят за Черчесова только у гигантского экрана – на билеты в «Самара-Арену» даже не рассчитывали.

Худой долго вызванивал какого-то Стасяна, пухлый заливался колой, которая оказалась не совсем колой. Они оказались совсем чеховскими персонажами – один топил за «Спартак», другой за ЦСКА, но ради сборной забыли про вражду, да и на общих встречах только подкалывают друг друга.

Чтобы занюхать мерзкую колу с коньяком, они заперлись в магаз перед фан-зоной и вышли оттуда с еще одной бутылкой газировки и большой пачкой сыра косички – все по акции, чего ж не взять. О том, что со своим внутрь не пустят, перцы узнали от меня – продажа бутылок без крышки стала для них новостью.

Худой так не выяснил, где стоит Стасян с корешами (рядом с каким-то памятником Ленину), поэтому основной алкоголь мы сдали в камеру хранения, а литровую бутылку набодяженной колы взяли с собой к другому входу. Из всего угощения я взял лишь сыр косичку – нюхать этот турбококтейль было невозможно. «Вот бы ******* [заняться сексом] уругвайку», – громко, на всю улицу мечтал толстяк в снэпбеке ЦСКА. Фанаты еще громко поорали мужчине в шарфе ФК «Оренбург» и с трудом опрокинули литр пойла уже у самого входа.

Металлодетектор без проблем пропустил нас к фан-зоне. Худой выкладывал перед охранниками из рюкзака все, что у него было – даже безобидную жидкость для контактных линз и несмешные подкаты к волонтерочкам. Вопросы остались только к его чувству юмора.

Парочка долго фотографировалась с девушкой, которая плюшевой рукой отбивала им пять, а потом увидела у, гхм, общественного туалета группу с колумбийским флагом. Я спросил у них по-английски, могут ли мои друзья сделать с ними фото и путано уточнил, не торопятся ли они по нужде. «Простите, я не понял, что вы сказали», – проорал мне колумбиец. Я заметил у него русский акцент, но не подал вида и сфоткал подпивших мужиков с иностранцами. «По-моему, они говорили по-русски, пока мы к ним не подошли», – тоже обратил внимание пухлик.

На экране показывали матч Колумбии с Польшей – на обе сборные уже не зарядить деньжат, можно лишь на остальных. Мы с парнями нашли огромного Ленина и поручкались со Стасяном. Они пошли куда-то в толпу, я свернул в другую сторону. Больше я этих чуваков никогда не видел.

Локация: спальный район Москвы

Кому-то повезло гонять по всей стране, наслаждаясь матчами ЧМ и коллекционируя истории из разных уголков страны, а кто-то пашет бесконечные смены в Москве без билетов на футбик, без аккредитаций – вообще без всего. Единственный способ прикоснуться к главному событию в твоей карьере спортивного журналиста – отрабатывать смены так, будто важнее в жизни нет ничего, или искать иностранцев на Никольской или где еще в перерывы между работой.

Последний тур в ЛФЛ подошел к концу. Я и легенда Бабушкинского района, исжаренные, как котлеты, московским пеклом, зашли в супермаркет освежиться, а потом купить чего-нибудь, чем мы бы освежились окончательно. Видим двух парней восточноазиатской наружности в футболках сборной Японии (действительно, где их можно встретить, как не в магазине на метро «Ботанический сад». Как главный понторез и полиглот тусовки, я принял смелое решение наладить международный контакт: «Нихао!» – улыбаясь, говорю им я. «Ноу-ноу-ноу!» – неожиданно получил в ответ. Ну ноу и ноу, ишь какие недружелюбные.

Пауза. Поправляют: «Конисива», – и тут я понял, что спутал китайский и японский. Неловко улыбаясь, скорректировал виртуальный виш-лист, с которым зашел в супермаркет: теперь надо было, помимо средства от зноя, найти что-нибудь, что помогло бы затуманить голову настолько, чтобы чувство стыда осталось где-то глубоко и больше не всплывало.

МексикаGetty Images

Закупившись так, что наши рюкзаки с трудом закрывались, мы пошли в сторону метро. У поздемного перехода сидят два мексиканца. Как и любой другой человек со спортивным азартом головного мозга, я возжелал реванша и затеял разговор с латиноамериканцами:

– Vamos, Mexico! – я пошел сразу с козырей.

Сомбреро откинулись назад, более пожилой сеньор начал втирать мне по-испански, а тот, что помоложе, правильно перевел мое «No comprendo» и перешел на ломаный английский. Затем он протянул мне телефон: «Speak». На другом конце провода девушка назвала мне все автобусы и маршрутки, идущие до отеля, в котором она работает. Она была явно измотана непрекращающимися коммуникационными проблемами с незнающими даже английского иностранцами. Я спросил ее адрес и вызвал мексиканцам Uber. 150 рублей, 10 минут в пути – и они чилят в отеле. Vamos!

Локация: фанзона

Я не видел бешеного боления в официальном футбольном центре Москвы. Правда, единственный матч, который я фрагментарно там смотрел из фанзоны – Аргентина – Хорватия. «Альбиселесте» выражением лиц были похожи на фанаток группы «макулатура», хорваты были незаметны, как Месси в атаке.

Зато у входа в в зону было термоядерно. Мы принесли маленький коллекционный мячик и пинали его с иностранцами. Мексиканцы твердили, что любимые мной Джовани дос Сантос, его брат Хонатан, Карлос Вела и Мигель Лайюн – просто хорошие игроки, а вот бог один – Ирвинг Лосано. Колумбийцы были жестко со мной согласны в том, что Карлос Санчес, несмотря на красную карточку, – топ, и вообще призывали любить всех игроков родной сборной. Колумбийки, которые уже непонятно как передвигаются ввиду пенсионного возраста, бодро поясняют за ростер, привезенный в Россию Пекерманом. 40-летний русский мужик предложил выпить водки.

Я осторожно, поворачиваясь спиной к полицейским, потягивал ананасовое пиво, а он в открытую предлагал бухнуть водочки. А почему нет? В голове всплыли картинки, где стражи порядка и правопорядка сидят рядом с выпивающими иностранцами. Вдруг и нас не повяжут?

Глоток. Еще один. Так, где мяч? Сейчас я покажу всем этим мексиканцам и колумбийцам рашен хогу бониту.

Чемпионат мира – это прекрасно.

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