Форвард сборной Бразилии Неймар провел 14 минут на газоне во время матчей ЧМ-2018

Футбольные энтузиасты взялись за тяжелую работу – подсчитывание времени, проведенного форвардом сборной Бразилии Неймаром на газоне за четыре матча ЧМ-2018

Оказалось, что лидер «селесао» уже належал на 14 минут игрового времени. В среднем Неймар проводит в положение лежа 3,5 минуты за матч.

В перерыве между падениями Неймар забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

6 июля Бразилия сразится за выход в полуфинал с Бельгией. Игра пройдет в Казани.

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