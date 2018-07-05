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Форвард сборной Бразилии Неймар провел 14 минут на газоне во время матчей ЧМ-2018
Возможно, бразильцу просто пришелся по вкусу качественный русский газон.
Футбольные энтузиасты взялись за тяжелую работу – подсчитывание времени, проведенного форвардом сборной Бразилии Неймаром на газоне за четыре матча ЧМ-2018
Оказалось, что лидер «селесао» уже належал на 14 минут игрового времени. В среднем Неймар проводит в положение лежа 3,5 минуты за матч.
- В перерыве между падениями Неймар забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
- 6 июля Бразилия сразится за выход в полуфинал с Бельгией. Игра пройдет в Казани.
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