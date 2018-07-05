Getty Images

Форвард сборной Бразилии Неймар провел 14 минут на газоне во время матчей ЧМ-2018

Неймар провел 14 минут на газоне во время матчей ЧМ-2018
Eurosport

58 мин. назад

Возможно, бразильцу просто пришелся по вкусу качественный русский газон.

Футбольные энтузиасты взялись за тяжелую работу – подсчитывание времени, проведенного форвардом сборной Бразилии Неймаром на газоне за четыре матча ЧМ-2018

Оказалось, что лидер «селесао» уже належал на 14 минут игрового времени. В среднем Неймар проводит в положение лежа 3,5 минуты за матч.

  • В перерыве между падениями Неймар забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
  • 6 июля Бразилия сразится за выход в полуфинал с Бельгией. Игра пройдет в Казани.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Серена уже зашла на Уимблдоне дальше Шараповой. Бедная Томова почти не сопротивлялась

02:46
Популярные видео
Азаренко вылетела с Уимблдона во втором круге. Белорусы спешно ищут, за кого теперь болеть
1 284 просмотров11 ч
От Федерера веет уверенностью. Люди становятся смельчаками, посмотрев хайлайты его матча с Лацко
2 178 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться