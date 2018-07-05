«Если тебе нужно упасть, падай. Продолжай очаровывать нас игрой». Ривалдо поддержал Неймара

Легенда бразильского футбола Ривалдо поддержал Неймара, подвергающегося критике за постоянные падения.

«Неймар, играй, как играл всегда. Не беспокойся по поводу комментариев со стороны других стран, которые уже отправились домой.

Если тебе нужно финтить, финти. Если нужно забить, забей. Если нужно упасть после нарушения, падай. Если нужно выиграть время на газоне, выиграй.

Потому что это делают все. Разница в том, что ты игрок чемпионата мира, кумир нашей страны, и другим это, к сожалению, не нравится. Не знаю, почему.

Двигайся вверх и продолжай очаровывать нас своей игрой. Обнимаю», – написал Ривалдо.

Этим летом Неймара часто сравнивали с Ривалдо, но чаще из-за нырка последнего на ЧМ-2002.

За 4 матча ЧМ-2018 Неймар пролежал на газоне 14 минут.

Ривалдо – победитель ЧМ-2002, серебряный призер ЧМ-1998.

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