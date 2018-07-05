Ovación: форвард Уругвая Эдинсон , вероятно, пропустит матч против Франции

Тренерский штаб сборной Уругвая получил неприятные новости за день до четвертьфинального матча ЧМ-2018 против Франции.

Эдинсон Кавани не успел оправиться от полученной в игре с Португалией (2:1) мышечной травмы. Автор победного дубля пропустил несколько дней тренировок и теперь точно не выйдет в стартовом составе.

Выход Кавани на замену в течение игры маловероятен, но не исключен полностью, передает Ovación. В то же время, если Уругвай пройдет французов, Кавани будет готов к полуфиналу.

Матч Уругвай – Франция пройдет в Нижнем Новгороде 6 июля.

Кавани забил три гола на ЧМ-2018.

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