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«Жаль читать такие заявления от человека, писавшего историю футбола». ФИФА раскритиковала Марадону

«Жаль читать такие заявления от человека, писавшего историю футбола». ФИФА раскритиковала Марадону
Eurosport

51 мин. назад

Больше легендарному аргентинцу не ездить по турнирам за чужой счет.

ФИФА осудила Диего Марадону за резкую критику в адрес организации и арбитра матча Колумбия – Англия Марка Гейгера.

«ФИФА категорично осуждает критику действий судей, которые отработали хорошо в тяжелом и эмоциональном матче.

В период, когда ФИФА делает все возможное во имя поддержания принципов фэйр-плей, чистоты и уважения на чемпионате мира, организации очень жаль читать такие заявления от человека, который написал историю нашей игры», – говорится в заявлении ФИФА.

  • Ранее Марадона назвал произошедшее в матче Колумбии и Англии настоящим воровством и раскритиковал Гейгера за назначенный в ворота колумбийцев пенальти.
  • Англия в итоге победила Колумбию в серии 11-метровых.
  • 7 июля англичане сразятся со шведами в Самаре за путевку в полуфинал.

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