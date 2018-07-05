«Жаль читать такие заявления от человека, писавшего историю футбола». ФИФА раскритиковала Марадону

ФИФА осудила Диего Марадону за резкую критику в адрес организации и арбитра матча Колумбия – Англия Марка Гейгера.

«ФИФА категорично осуждает критику действий судей, которые отработали хорошо в тяжелом и эмоциональном матче.

В период, когда ФИФА делает все возможное во имя поддержания принципов фэйр-плей, чистоты и уважения на чемпионате мира, организации очень жаль читать такие заявления от человека, который написал историю нашей игры», – говорится в заявлении ФИФА.

Ранее Марадона назвал произошедшее в матче Колумбии и Англии настоящим воровством и раскритиковал Гейгера за назначенный в ворота колумбийцев пенальти.

Англия в итоге победила Колумбию в серии 11-метровых.

7 июля англичане сразятся со шведами в Самаре за путевку в полуфинал.

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