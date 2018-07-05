Путь льва. Германия провалилась, но Йоахим Лёв остался – это круто

В «Государе» Николло Макиавелли разделил правителей на два типа – львов и лисиц. Первые действуют силой, вторые – хитростью, первые знают о своем величии и не скрывают его, вторые тоже знают, но притворяются слабыми. Макиавелли считал, что идеальный правитель комбинирует две стратегии в зависимости от контекста. Чемпионат мира доказал, что идеальная команда – всегда лисица.

Играть как андердог выгоднее не только, когда ты слабее, но и когда твой состав не уступает сопернику. Последний пример – матч Швеции и Швейцарии. Равные по составу и тактической подготовке команды, только первая как-то заставила вторую контролировать мяч 66% времени, заколола ее контратаками и победила. Судьба России – еще одно доказательство успешности такой стратегии. Лучшие матчи на турнире сборная провела, когда ее тактика сводилась к двум алгоритмам – сидеть на своей половине, а при отборе мяча закидывать на Дзюбу.

Сборная Швеции празднует успехGetty Images

Поражение Германии – в первую очередь поражение льва. Аналитики всех топовых бразильских клубов (это не преувеличение) работали над тем, чтобы идеально изучить возможных соперников на чемпионате мира. Германия строит подобие «Силиконовой долины», посвященной исключительно футбольным исследованиям, уже несколько лет сотрудничает c ведущими мировыми компаниями, которые занимаются большими данными, имеет огромный штаб – и открыто заявляет, что не думает о сопернике при разработке плана на игру. В нашей команде, полагают немцы, лучшие исполнители мира играют по лучшей из возможных систем (Гвардиолы). Зачем нам беспокоиться о ком-то еще?

В реальности этот «кто-то еще» сначала разрывает тебя быстрыми атаками, потом ставит автобус (окей, скорее, шведскую стенку) и наконец убивает прессингом. Ты вылетаешь из турнира, и твои разговоры и визионерские планы становятся никому не нужны. Курс, принятый в 2014-м (игра от себя, меньше внимания к оппонентам), привел не к становлению империи, а к провалу.

Йоахим ЛёвGetty Images

У немецкого футбольного союза было два варианта. Самый логичный и ожидаемый – сделать очевидные выводы и подстроиться под реальность. Уволить Йоахима Лёва и назначить, скажем, Дитера Хекинга – хорошего немецкого прагматичного тренера, который не разбирается в модных тактических терминах. Проблема в том, что этим поступком немцы признали бы одну грустную вещь. Их проект по возрождению футбола закончился появлением всего лишь еще одной сильной сборной, которая с равной вероятностью может как выиграть чемпионат мира, так и вылететь на групповом этапе.

Немцы никогда не выбрали бы этот путь, потому что они верят в свою систему. Причем не только функционеры, но и обычные жители. Согласно опросам, половина населения Германии даже сейчас хочет, чтобы Йоахим Лёв остался на посту. А теперь представьте, что сделали бы с главным тренером сборной России по хоккею, если бы она не вышла из группы на чемпионате мира или Олимпиаде.

Поэтому они выбрали второй вариант – поступить так, как будто и не было никакого провала. Лёв будет с нами еще как минимум четыре года, и это очень хорошо. Если бы все сборные играли как Франция, Швеция и Россия, чемпионаты мира и Европы можно было бы сократить до послематчевых пенальти и праздничных гуляний по Никольской. Зачем 120 минут антифутбола, которые закончатся со счетом 0-0? Йоахим остается, а значит, у нас будет хотя бы одна команда, которая переносит идеи из клубного футбола в футбол сборных.

Из-за низкой результативности в игре очень важен фактор случайности. На коротких и кубковых турнирах он становится решающим. У немцев было очень много доказательств, что сборная, которая едет в Россию, сильнее той, что была два года назад во Франции. А та, в свою очередь, сильнее бравшей чемпионат мира. Реальность, как и всегда, оказалась сложнее статистических и тактических выкладок, но не заставила немцев отказаться от выбранного много лет назад пути. Пути льва, а не лисицы.

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