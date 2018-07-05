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Украинский вратарь «Карпат» отчислен из команды за поддержку сборной России на ЧМ
Свобода слова – не, не слышали.
18-летний вратарь юношеской команды «Карпат» Михаил Готра неожиданно стал свободным агентом.
Причиной его отчисления из команды стала поддержка сборной России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании, передает сайт болельщиков «Карпат».
Готра опубликовал в инстаграме сторис с усами надежды, а потом праздновал победу хозяев турнира в серии пенальти.
Официальный сайт «Карпат» никак не комментирует ситуацию, но страница Готры сейчас пустует.
- Россия победила Испанию в серии пенальти (4:3) и вышла на Хорватию.
- Четвертьфинальный матч пройдет 7 июля в Сочи.
(фото: официальный сайт «Карпат»)
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