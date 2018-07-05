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Украинский вратарь «Карпат» отчислен из команды за поддержку сборной России на ЧМ

Украинский вратарь «Карпат» отчислен из команды за поддержку сборной России на ЧМ
Eurosport

1 час назад

Свобода слова – не, не слышали.

18-летний вратарь юношеской команды «Карпат» Михаил Готра неожиданно стал свободным агентом.

Причиной его отчисления из команды стала поддержка сборной России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании, передает сайт болельщиков «Карпат».

Готра опубликовал в инстаграме сторис с усами надежды, а потом праздновал победу хозяев турнира в серии пенальти.

Официальный сайт «Карпат» никак не комментирует ситуацию, но страница Готры сейчас пустует.

  • Россия победила Испанию в серии пенальти (4:3) и вышла на Хорватию.
  • Четвертьфинальный матч пройдет 7 июля в Сочи.

(фото: официальный сайт «Карпат»)

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