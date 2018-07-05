Бразилец, прославившийся выкриком «Россия ******* [офигенна]», попросил у Путина гражданство РФ

Простой бразильский болельщик Томер Савойя прославился в первые дни ЧМ-2018. По пути на «Ростов Арену» бразилец эмоционально крикнул на камеру: «Россия ******* [офигенна], братан».

5 июля Томер приехал в Казань на четвертьфинальный матч Бразилия – Бельгия. За полмесяца парню настолько понравилась Россия, что он готов здесь остаться.

«Казань офигенна [уже без мата]! Владимир Владимирович, братан, от души, подарите, пожалуйста, мне гражданство!»

Матч Бразилия – Бельгия состоится 6 июля.

В честь приезда пентакампеонов в Казани заделали граффити Неймара.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube