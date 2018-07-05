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Бразилец, прославившийся выкриком «Россия ******* [офигенна]», попросил у Путина гражданство РФ

Бразилец, прославившийся выкриком «Россия ******* [офигенна]», попросил у Путина гражданство РФ
Eurosport

11 мин. назад

Офигенная просьба.

Простой бразильский болельщик Томер Савойя прославился в первые дни ЧМ-2018. По пути на «Ростов Арену» бразилец эмоционально крикнул на камеру: «Россия ******* [офигенна], братан».

5 июля Томер приехал в Казань на четвертьфинальный матч Бразилия – Бельгия. За полмесяца парню настолько понравилась Россия, что он готов здесь остаться.

«Казань офигенна [уже без мата]! Владимир Владимирович, братан, от души, подарите, пожалуйста, мне гражданство!»

  • Матч Бразилия – Бельгия состоится 6 июля.
  • В честь приезда пентакампеонов в Казани заделали граффити Неймара.

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