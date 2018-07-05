Eurosport
Бразилец, прославившийся выкриком «Россия ******* [офигенна]», попросил у Путина гражданство РФ
Офигенная просьба.
Простой бразильский болельщик Томер Савойя прославился в первые дни ЧМ-2018. По пути на «Ростов Арену» бразилец эмоционально крикнул на камеру: «Россия ******* [офигенна], братан».
5 июля Томер приехал в Казань на четвертьфинальный матч Бразилия – Бельгия. За полмесяца парню настолько понравилась Россия, что он готов здесь остаться.
«Казань офигенна [уже без мата]! Владимир Владимирович, братан, от души, подарите, пожалуйста, мне гражданство!»
- Матч Бразилия – Бельгия состоится 6 июля.
- В честь приезда пентакампеонов в Казани заделали граффити Неймара.
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