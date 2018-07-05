«Он подает плохой пример детям». В 2012 году Тите громил Неймара за симуляции

От любви до ненависти один шаг. Обратно – столько же. На днях медиа обнаружили и растиражировали старое интервью главного тренера Бразилии Тите.

В 2012 году Тите тренировал «Коринтианс». После матча с «Сантосом» он жестко раскритиковал поведение Неймара:

«Эмерсон столкнулся с Неймаром и был удален. Неймар упал на газон и катался по земле. Как только Эмерсона удалили, Неймар вскочил, и с ним все было в порядке.

Победы и поражения – часть игры. Но когда вы притворяетесь, чтобы добыть себе преимущество, то это уже не часть игры.

Это плохой пример для детей, для моего сына, для тех, кто посмотрят все это и подумают, что вот так зарабатывать себе преимущество – это хорошо», – говорил Тите 6-летней давности.

Неймар за 4 матча ЧМ-2018 превратился в мем. Он провалялся на газоне 14 минут игрового времени.

Помимо этого бразилец забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Оставайся в контакте со спортом