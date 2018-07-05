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«Разорванное сухожилие на пальце меня не остановит». Дзюба показал искореженную конечность
Артем – герой.
Бомбардир сборной России Артем Дзюба написал мотивационный пост в инстаграме.
«Для всех, кто переживает за меня: футбол без травм не бывает. Но даже разорванное 2 года назад сухожилие на пальце меня не остановит!» – заверил Дзюба.
- Артем забил три гола на ЧМ-2018, включая мяч в ворота Испании.
- У Дзюбы больше голов в плей-офф чемпионатов мира, чем у Лионеля Месси и Криштиану Роналду вместе взятых.
- 7 июля Россия оспорит с Хорватией путевку в четвертьфинал. Матч пройдет на сочинском стадионе «Фишт».
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