Бразилия – Бельгия: перед матчем

Казань попрощается с чемпионатом мира, зато каким матчем. Бразилия – явный фаворит турнира, Бельгия – теневой. Обе команды обладают могущественными составами и яркими футболистами. Никто из них еще не проигрывал на турнире, поэтому будет еще больнее.

Тите очень не любит ротировать состав, но пришло время что-то менять. Например, можно выпустить Фирмино вместо Жезуса, который совсем не похож на себя в России.

У Бельгии напрашивается только выход Шадли с первых минут, а еще Феллайни, но Маруан прекрасен именно как джокер.

Кто посмотрит матч по ТВ

Марсело залечил повреждение и заменит Луиса в старте. Тем более, что Филипе сыграл так себе в игре с Мексикой. Небольшое повреждение в том матче получил Паулиньо, но вряд ли это помешает ему сыграть. Точно не будет Каземиро – у него перебор карточек. Его должен заменить Фернандиньо.

У Бельгии нет ни травм, ни дисквалификаций, ни проблем – Мартинес в шелках.

Форма

Бельгийцы не испытали абсолютно никаких проблем в группе, но чуть не вылетели в первом же раунде плей-офф. Японцы обнажили слабые места европейцев и дали бразильцам ценный урок. Учитывая, как внимательно Тите готовится к каждому сопернику, он с пользой разучит эти ошибки.

У Бразилии все еще четче – «селесао» играет суховато, сдержано и рассудительно. Команда Тите пропустила на турнире всего один мяч – с игры вообще ни одного. Есть ощущение, что лучшей игры Бразилии на турнире никто еще не видел.

Тите, сборная БразилииGetty Images

Кто что сказал

Тите, главный тренер сборной Бразилии: «Я уже говорил о Неймаре. Я счастлив, что он отлично играет. И не только в атаке с мячом, но и в обороне. Посмотрите, как он помогает на своей половине поля, отбирает мяч, создает пространство для других игроков. С точки зрения командной игры я не могу им быть доволен больше. А что касается его падений, то судить вам». («Р-Спорт»)

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии: «Не думаю, что бразильцы нас недооценивают и уверены в своей победе. В четвертьфинале чемпионата мира проблем с мотивацией не может быть. Мы тоже заряжены на победу. Игрокам не нужно объяснять, насколько важен этот матч. Эта игра должна стать матчем всей их жизни».

Лицом к лицу

Это будет пятая встреча Бельгии и Бразилии. Европейцы выиграли первый товарняк в 1963-м – дальше побеждали только «селесао».

На чемпионатах мира команды встречались лишь раз: в 2002-м бразильцы взяли титул, смяв на пути Бельгию (2:0).

Бельгия неудачно играет на ЧМ с командами из Южной Америки – 3 поражения в четырех последних матчах.

Бразилия вышла в четвертьфинал ЧМ в седьмой раз подряд.

В 18 матчах при Мартинесе Азар поучаствовал в 19 голах сборной Бельгии – 10 голов и 9 ассистов.

Лукаку нанес на ЧМ-2018 5 ударов в створ и забил 4 мяча.

У Неймара 11 мячей и 9 ассистов в 19 последних матчах за сборную Бразилии.

Эден Азар, сборная БельгииSID

Люди в черном

Встречу обслужит бригада Милорада Мажича. На этом ЧМ 45-летний серб отработал на двух матчах: при нем Колумбия обыграла Сенегал (1:0), а Мексика – Южную Корею (2:1).

В этих играх Мажич показад 6 желтых карточек, никого не удалил и не поставил пенальти.

В центре внимания

Покажет класс

Карраско вполне претендует на основу, но очень часто проваливался на левом фланге. Парень вынужден играть латераля, хотя сам – творческий вингер. В «Атлетико» Симеоне яростно критиковал его за лень в защите – неудивительно, что теперь Янник в Китае.

Даже Вертонген выругался на Карраско в ненужном матче против Панамы. Справа у Бразилии сыграет Виллан, который в отличной форме, а еще Фагнер, неплохо потрепавший мексиканцев.

Обделается

Де Брёйне в опорной зоне – очень спорное решение Мартинеса. Кевин вынужден вступать в прессинг и иногда делает это несвоевременно, оставляя свою зону. Этим воспользуется Коутиньо – он забросит мяч за спину бельгийской тройке защитников, которая располагается очень высоко.

Филиппе КоутиньоGetty Images

Котировки букмекеров

Спецы уверены, что Неймар опять затащит Бразилию. Если считаешь, что Де Брёйне и Лукаку мощнее «селесао», то за хорошую интуицию платят тут.

Победа Бразилии: 2,2

Ничья: 3,42

Победа Бельгии: 3,76

Линия на все четвертьфиналы ЧМ

Ориентировочные составы

Вопрос дня

Кто пройдет в полуфинал? Опрос 73 голосов Неймарчик и Бразилия КДБ и Бельгия

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