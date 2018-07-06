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Бразилия – Бельгия: перед матчем

Бразилия – Бельгия: перед матчем
Артем Буторин

21 мин. назад

Кевин де Брёйне уверен, что у него будет еще 3 игры – Неймар против.

Казань попрощается с чемпионатом мира, зато каким матчем. Бразилия – явный фаворит турнира, Бельгия – теневой. Обе команды обладают могущественными составами и яркими футболистами. Никто из них еще не проигрывал на турнире, поэтому будет еще больнее.

Тите очень не любит ротировать состав, но пришло время что-то менять. Например, можно выпустить Фирмино вместо Жезуса, который совсем не похож на себя в России.

У Бельгии напрашивается только выход Шадли с первых минут, а еще Феллайни, но Маруан прекрасен именно как джокер.

Кто посмотрит матч по ТВ

Марсело залечил повреждение и заменит Луиса в старте. Тем более, что Филипе сыграл так себе в игре с Мексикой. Небольшое повреждение в том матче получил Паулиньо, но вряд ли это помешает ему сыграть. Точно не будет Каземиро – у него перебор карточек. Его должен заменить Фернандиньо.

У Бельгии нет ни травм, ни дисквалификаций, ни проблем – Мартинес в шелках.

Форма

Бельгийцы не испытали абсолютно никаких проблем в группе, но чуть не вылетели в первом же раунде плей-офф. Японцы обнажили слабые места европейцев и дали бразильцам ценный урок. Учитывая, как внимательно Тите готовится к каждому сопернику, он с пользой разучит эти ошибки.

У Бразилии все еще четче – «селесао» играет суховато, сдержано и рассудительно. Команда Тите пропустила на турнире всего один мяч – с игры вообще ни одного. Есть ощущение, что лучшей игры Бразилии на турнире никто еще не видел.

Тите, сборная Бразилии

Тите, сборная БразилииGetty Images

Кто что сказал

Тите, главный тренер сборной Бразилии: «Я уже говорил о Неймаре. Я счастлив, что он отлично играет. И не только в атаке с мячом, но и в обороне. Посмотрите, как он помогает на своей половине поля, отбирает мяч, создает пространство для других игроков. С точки зрения командной игры я не могу им быть доволен больше. А что касается его падений, то судить вам». («Р-Спорт»)

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии: «Не думаю, что бразильцы нас недооценивают и уверены в своей победе. В четвертьфинале чемпионата мира проблем с мотивацией не может быть. Мы тоже заряжены на победу. Игрокам не нужно объяснять, насколько важен этот матч. Эта игра должна стать матчем всей их жизни».

Лицом к лицу

  • Это будет пятая встреча Бельгии и Бразилии. Европейцы выиграли первый товарняк в 1963-м – дальше побеждали только «селесао».
  • На чемпионатах мира команды встречались лишь раз: в 2002-м бразильцы взяли титул, смяв на пути Бельгию (2:0).
  • Бельгия неудачно играет на ЧМ с командами из Южной Америки – 3 поражения в четырех последних матчах.
  • Бразилия вышла в четвертьфинал ЧМ в седьмой раз подряд.
  • В 18 матчах при Мартинесе Азар поучаствовал в 19 голах сборной Бельгии – 10 голов и 9 ассистов.
  • Лукаку нанес на ЧМ-2018 5 ударов в створ и забил 4 мяча.
  • У Неймара 11 мячей и 9 ассистов в 19 последних матчах за сборную Бразилии.
Эден Азар, сборная Бельгии

Эден Азар, сборная БельгииSID

Люди в черном

Встречу обслужит бригада Милорада Мажича. На этом ЧМ 45-летний серб отработал на двух матчах: при нем Колумбия обыграла Сенегал (1:0), а Мексика – Южную Корею (2:1).

В этих играх Мажич показад 6 желтых карточек, никого не удалил и не поставил пенальти.

В центре внимания

Покажет класс

Карраско вполне претендует на основу, но очень часто проваливался на левом фланге. Парень вынужден играть латераля, хотя сам – творческий вингер. В «Атлетико» Симеоне яростно критиковал его за лень в защите – неудивительно, что теперь Янник в Китае.

Даже Вертонген выругался на Карраско в ненужном матче против Панамы. Справа у Бразилии сыграет Виллан, который в отличной форме, а еще Фагнер, неплохо потрепавший мексиканцев.

Обделается

Де Брёйне в опорной зоне – очень спорное решение Мартинеса. Кевин вынужден вступать в прессинг и иногда делает это несвоевременно, оставляя свою зону. Этим воспользуется Коутиньо – он забросит мяч за спину бельгийской тройке защитников, которая располагается очень высоко.

Филиппе Коутиньо

Филиппе КоутиньоGetty Images

Котировки букмекеров

Спецы уверены, что Неймар опять затащит Бразилию. Если считаешь, что Де Брёйне и Лукаку мощнее «селесао», то за хорошую интуицию платят тут.

Победа Бразилии: 2,2

Ничья: 3,42

Победа Бельгии: 3,76

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