Диего Марадона: «Некоторые вещи, сказанные мной, были неприемлемы. Я абсолютно уважаю работу судей»

Диего Марадона извинился перед ФИФА за резкие высказывания в адрес судей на ЧМ-2018.

«На днях я сказал пару вещей и признаю, что некоторые из них были неприемлемы. Приношу извинения ФИФА и ее президенту: иногда мое мнение не совпадает с некоторыми решениями арбитра, но я абсолютно уважаю работу судей», – написал Марадона в инстаграме.

Марадона назвал вором главного арбитра матча Англия – Колумбия Марка Гейгера.

ФИФА осудила слова аргентинца.

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