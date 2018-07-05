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Диего Марадона: «Некоторые вещи, сказанные мной, были неприемлемы. Я абсолютно уважаю работу судей»

Марадона: «Некоторые вещи, сказанные мной, были неприемлемы. Я абсолютно уважаю работу судей»
Eurosport

4 мин. назад

Пошел на мировую.

Диего Марадона извинился перед ФИФА за резкие высказывания в адрес судей на ЧМ-2018.

«На днях я сказал пару вещей и признаю, что некоторые из них были неприемлемы. Приношу извинения ФИФА и ее президенту: иногда мое мнение не совпадает с некоторыми решениями арбитра, но я абсолютно уважаю работу судей», – написал Марадона в инстаграме.

  • Марадона назвал вором главного арбитра матча Англия – Колумбия Марка Гейгера.
  • ФИФА осудила слова аргентинца.

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