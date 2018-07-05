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Миньоле нашел через твиттер киргиза, который просил его футболку, и сделал с ним ламповое фото

Миньоле нашел через твиттер киргиза, который просил его футболку, и сделал с ним ламповое фото
Eurosport

1 час назад

Вратарь «Ливерпуля» подарил фанату джерси.

Вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле нашел фаната, который через баннер попросил его футболку на матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Японии.

«Твиттер, мы нашли его. Знакомьтесь, Арсен. Приехал в Россию из Киргизии. И да, он получил мою майку. Как я люблю соцсети. Спасибо всем!» – написал Миньоле в твиттере.

  • В 1/4 финала «дьяволы» сыграют с Бразилией. Матч пройдет на «Казань Арене» 6 июля.
  • Миньоле пока не провел на поле в матче ЧМ ни минуты.

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