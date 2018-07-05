Миньоле нашел через твиттер киргиза, который просил его футболку, и сделал с ним ламповое фото

Вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле нашел фаната, который через баннер попросил его футболку на матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Японии.

«Твиттер, мы нашли его. Знакомьтесь, Арсен. Приехал в Россию из Киргизии. И да, он получил мою майку. Как я люблю соцсети. Спасибо всем!» – написал Миньоле в твиттере.

В 1/4 финала «дьяволы» сыграют с Бразилией. Матч пройдет на «Казань Арене» 6 июля.

Миньоле пока не провел на поле в матче ЧМ ни минуты.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме