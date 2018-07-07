Хорватия – новая Италия-2006. Выбьет Россию и станет чемпионом мира

На втором мэйджоре подряд топ-футбол живет лишь в одной половине сетки – из другой в финал выйдет кто-то слабее Франции и Бельгии (одна из команд точно останется без золота). Люди, которым имена затмевают разум, спешно коронуют Англию – как же, ведь Саутгейт попрыгал с ведьмой над проклятьем с пенальти, подкрутил стандарты и встроил в состав звезд АПЛ. Но основной фаворит спрятался рядом с британцами.

«Хорватия ставит перед собой даже более высокую планку, чем болельщики», – уверил всех Лука Модрич, и это было еще перед стартом группового этапа. С тех пор эльф из «Мадрида» взял с «шашечными» 9 очков, в фэнтези-баттле отлупил Гнома из Аргентины и пробил Шмейхеля-младшего в 1/8.

Все вопят про последний шанс Роналду и Месси, но забывают, что младоликому и вечно недооцененному Модричу в сентябре стукнет 32. У него тоже не будет крупных турниров, на которые его возьмут не пассажиром, поэтому с такой сеткой нужно до последнего цепляться за каждую минуту.

Для хорватского центрхава чемпионат мира проходит на фоне скандала и уголовного преследования. Он прикрыл бывшего босса хорватского футбола Здравко Мамича – местного Гинера на стероидах, еще и плотно сидящего на откатах и криминале. Президент-жулик отхватил себе половину денег за трансферы Модрича и Ловрена, получил 6,5 лет тюрьмы, но скрывается в политубежище в Боснии. Речь Луки на допросе выглядит просто смешно: футболист нервно спутал, когда дебютировал за сборную, а на прямые вопросы о Мамиче повторял лишь «Я не помню этого».

Но такая грязь даже поможет «шашечным». Марчелло Липпи за три недели до ЧМ-2006 давал показания по делу кальчополи и оправдывался перед следователями, что не Лучано Моджи давил на него при определении заявки «адзурры». «Психологическая атмосфера в такой команде была фантастической, – говорил золотой алленаторе. – У футболистов была исключительная уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Настолько сильные, что даже кальчополи не влияло на нас».

Пересечений действительно много – внутренний скандал, заполненный горячими игроками состав, незаметная звезда в опорной зоне (Пирло = Модрич), глобальная недооценка фаворитами, даже Бразилия снова главный претендент, как и в 2006-м.

Габриэл Жезус (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия)Getty Images

А еще сильный тренер, в котором никто не видит Х-фактор. Златко Далич четыре месяца назад чуть не остался без работы – Мамич контролирует игрушечного президента федерации Шукера и в марте по смс велел ему выкинуть коуча. У Хорватии не было поставленной игры, первое место в отборе ушло к Исландии, но главное, что тренер не нравился Мамичу – это перевешивало все. Но потом за футбольного мафиози взялись внутренние органы, сборная отбуцкала Грецию в стыках и авторитет Далича вырос – настолько, что он отцепил Николу Калинича уже на турнире.

Этот случай кричит о двух внутренних победах Златко: теперь в раздевалке не осталось токсичных вонючек, разрушающих атмосферу, а еще тренер показал остальным, что ему плевать на имена, если они тянут группировку на дно. «Сборные, построенные вокруг личностей, типа Португалии или Египта, уже вылетели, те, кто играли в красивый футбол, тоже, – заметил Далич после победы над Данией. – Дальше идут только настоящие команды – те, кто действовал на результат».

Концентрация на общем успехе приносит результат: Субашич взял три пенальти в 1/8 финала (повторение рекорда Рикарду из 2006-го), сыгранная оборона пропустила лишь 2 мяча в четырех играх, химия игроков с тренером добавляет гибкости в тактике – Далич скачет от 4-2-3-1 к 4-3-3 в зависимости от соперника и получает преимущество в середине поля.

Черчесов в четвертьфинале запрется так же, как с испанцами, и однозначно выхватит. С «Фурией роха» России повезло, что соперник прошел дальше в чемпионате мира по владению и точным передачам, но вылетел с футбольного ЧМ. Теперь ставки с хорватами улетели в космос – любая потеря обернется ключевым пасом Ракитича с Перишичем, медлительностью Кутепова и дублем ноунейма вроде какого-нибудь Крамарича. С Уругваем русскую сборную растерзали форварды и пощадили хавы, а в Сочи все будет наоборот: готовьтесь к торжеству мысли над физикой и тому, что в голове Модрича микрокомпьютер.

Деян Ловрен уже вспомнил чемпионат мира по Франции и невольно сравнил себя с той командой, а тренер Хорватии-1998 намекнул, что современное поколение тоже закончит в медалях. Но этим парням будет даже легче, чем Бобану с Просинечки – по-настоящему зубастых соперников не окажется до финала, а там у них скопится нужный опыт для одного смертельного удара.

Когда Модрич на 116-й минуте не забил с точки Шмейхелю, перед серией пенальти Иван Ракитич собрал хорватов в круг. «Лука спасал нас так часто, – оглядел уставших партнеров опорник «Барсы». – Сейчас мы должны выручить его». Затем Ракитич посмотрел на Даниела Субашича и сказал: «Наслаждайся, это будет твоим моментом».

Спустя 10 минут вратарь «шашечных» потащил решающий тычок датчанина, а Иван последним положил с 11 метров. С такой ментальностью Хорватия точно возьмет Кубок мира. Теперь они играют за себя и за Луку.

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