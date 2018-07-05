Колумбийский пикапер в Москве и женский выезд в Питер. Мучения без футбола вот-вот закончатся

Локация: Никольская улица, поближе к Красной площади

«Где здесь ближайший ночной клуб с девочками?»

Скорее всего, это первый вопрос, который ты услышишь от иностранцев с Никольской после «Where are you from?» И ты должен погружаться в этот котел, примерно представляя, что ты ответишь, когда тебя об этом спросят.

Шведам я честно ответил, что знаю пару мест, но сам я не по найтклабам, а вот где пива попить, распишу по фэншую. Но им русского крафта хотелось не во вторую и даже не в третью очередь. Они хотели танцев (ага, танцев) с русскими девушками и напитков покрепче.

Самый активный из небольшой группы скандинавов почти сразу же потерял ко мне интерес и пошел чеканить мяч, а в чате со мной его заменил приятель, Тони, знавший русский язык. У типикал стокгольмца жена из Северодвинска, поэтому он часто бывал на севере России, любит Петербург и никогда не был в Москве.

Фанаты сборной ШвецииGetty Images

Сказал ему, что моя любовь учит шведский и недавно провела месяц в Стокгольме. Местные чудаки сразу переходят на английский, если видят, что человек не из Швеции, а ее это расстраивало, потому что языковая практика – чуть ли не главное, за чем она летела туда на месяц. Тони кивал, подтверждал каждое мое слово фразами а-ля «да-да» и «все так». После он сказал, что если моя любовь вдруг снова приедет в Стокгольм, то может жить у них дома. Велком.

В фейсбуке Тони оказался менее приветливым и разговорчивым, чем в жизни. Впрочем, на алкопати посредственные девушки тоже кажутся богинями красоты, а парни, больше похожие на горилл в мятых рубашках – Аполлонами.

Локация: Никольская улица, поближе к Центральному Детскому миру

Колумбиец сразу не понравился моему приятелю, у которого с середины июня тяжелая душевная травма. Его знакомые девушки ходят гулять на Никольскую в его компании общаться с иностранцами, а вне ЧМ – динамят.

После того, как он выпивает пару банок пива, самая частая фраза, которую он произносит иностранцам – «Ноу ноу ноу, рашен гёрлс фор рашенс, *** [страна, из которой приехал собеседник] гёрлс фор ю».

Колумбиец не представился. Или представился – это никого не волновало, потому что языковой барьер вряд ли позволит нашей компании продолжить с ним общение после этого вечера.

Девушки к нему липли, но не потому что хотели с ним бурного чего-нибудь – он просто был позитивным и общительным, а еще на рубашке ЧМ-2018 за 6 тысяч рублей у него была брошка чемпионского кубка, которая мозолила глаза леди из нашей компании. На просьбы подарить им этот значок колумбиец отвечал категорическим отказом. Когда он мне по секрету сказал, что одна из дам ему очень понравилась, а я ей это перевел, она испугалась.

Фанатки сборной КолумбииGetty Images

Возможно, причиной страха стало то, что колумбиец гулял один по Никольской, кинутый его другом, где-то развлекавшимся с русской красоткой. Возможно, ее напрягло то, что колумбиец, подвыпив, достал телефон и хвастался мужской половине нашей компании фотками какой-то голой девушки в постели, которую он вот на днях развел на ночь вдвоем. Возможно, что-то еще. Я ее успокоил тем, что в симпатии нет ничего плохого. Это просто чувства.

Лицо моего друга при виде фотографий было искажено, будто его растянули в фотошопе. А мне кажется, что ничего плохого в том, что девушки и парни развлекаются с кем хотят, нет.

Правда, я пока не придумал, как его переубедить.

Локация: поезд Санкт-Петербург – Москва

Прямых поездов от Питера до Казани не осталось, поэтому вновь пришлось задействовать вариант с пересадками. Казалось, в день без матчей двухэтажный поезд будет пустовать. Бред. Вагон был забит аргентинцами, шведами и даже перуанцами, которые до сих пор в России и обсуждают футбол.

Ко мне подсел гиперскромный болельщик из Нигерии. Парень 50 раз извинился непонятно за что, залез на верхнюю полку и уснул прямо на нераспакованном пакете с бельем. На нем были кроксы, шерстяные носки, джинсы, свитер и пуховик. В вагоне было нечем дышать из жары – видимо, в Африке это морозная аномалия.

Позже подсели две дамы – подруги 25-30 лет купили билеты на разные места, ждали кого-нибудь для размена, но он не потребовался. Девушки ни на секунду не были похожи на футбольных фанаток. Одну из них выдал выпавший из сумки паспорт болельщика. Оказалось, они – москвички, которые любят футбол, но достали билеты только на Швеция – Швейцария. Уважение им за то, что не побоялись пробить двухдневный выезд ради не самой сочной афиши.

Швеция – ШвейцарияGetty Images

«Не повезло с матчем? Почему? Все было очень круто. Да, швейцарцев было мало, никто почти не пел. Но для нас это первая игра, поэтому нам все понравилось», – сказала Оля.

Позже она уткнулась в телефон и через десять минут похвасталась: «Есть вариант попасть на Уругвай – Франция. Интересно, ярко сыграют?»

Я ответил, что у латиноамериканцев не будет главной звезды, но не уточнил, какой. И был шокирован, когда девушка знала что-то о команде Табареса.

«Суареса, что ли? А, Кавани. Да, жаль», – дама начала поиск билета на Бразилия – Бельгия. По мнению букмекеров, матч будет жгучим.

Позже девушки рассказали, что им не хватило мест в питерском хостеле – они арендовали тачку и спали в ней. Подобный трюк, возможно, пригодится им позже: подружки заполучили билеты на матч за бронзу и вновь пробьют выезд, на который решились не все мужчины.

Шведы спасли Питер от тлена, Ростов могуче попрощался с турниром. 20-й день ЧМ своими глазами

«Катюша» в московском метро и индийский «Ручеек» в Ростове. 19-й день ЧМ своими глазами

Опилки в Казани и русское спасибо в Лондоне. 17-й день ЧМ своими глазами

Пограничники высадили с поезда журналистов, тунисцы попробовали шаурму. 16-й день ЧМ своими глазами