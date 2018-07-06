Экс-коуч Коста-Рики: «Если бы Ленин ожил, он сошел бы с ума, увидев торговый центр около мавзолея»

Бывший главный тренер сборных Коста-Рики и Гондураса Хорхе Луис Пинто поделился впечатлениями от посещения России во время ЧМ-2018.

«Я был здесь 29 лет назад. Социальные изменения, которые произошли в России, огромны. Вы видите на улице не только автомобили «Лада», как это было раньше, но и BMW, Mercedes Benz, Audi и прочие люксовые бренды. Если бы Ленин поднялся из мавзолея, где его забальзамировали, он сошел бы с ума, увидев, что в квартале от его могилы находятся торговый центр с крупными брендами и отель Four Seasons», – приводит слова Пинто El Espectador.

В 2014 году сборная Коста-Рики под руководством Пинто вышла в 1/4 финала ЧМ.

В 2018 году костариканцы не вышли из группы, заняв четвертое место в квартете с Бразилией, Швейцарией и Сербией.

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