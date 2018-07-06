«Готовы потерять деньги, чтобы он остался». Уйти во вторую Бундеслигу и забить самый красивый гол ЧМ

Чуть больше года назад Бенджамен Павар сражался во второй Бундеслиге за «Штутгарт», в прошлом ноябре получил первый вызов в сборную Франции, а в марте признался, что готов поехать на ЧМ-2018 даже вратарем. Сейчас в его профайле три полных матча на главном футбольном турнире и крышесносящий гол в ворота Аргентины – масштаб прогресса не укладывается в голове.

Перед турниром в России на правом фланге обороны французской сборной ожидали Джибриля Сидибе. Весной защитник «Монако» повредил мениск и выбыл на месяц, но восстановился к чемпионату мира и сыграл в скучнейшем матче с Данией. В остальных же встречах правый фланг патрулировал Павар. Дидье Дешам поставил на того, кто в лучшей форме: в сезоне-2017/18 Бенджамен целиком отыграл все матчи чемпионата Германии.

Бенджамен Павар в «Штутгарте»Getty Images

Включение Павара в заявку сборной на ЧМ вызвало удивление во Франции. Но только не для тех, кто видел его выступления в Германии или работал с ним в «Штутгарте». «Такое решение не стало сюрпризом. Теперь благодаря чудо-голу аргентинцам Бенджамен получит заслуженное признание», – отметил глава отдела молодежи «Штутгарта» Томас Хитцльшпергер.

Забитый гол в 1/8 финала стал первым в карьере 22-летнего футболиста, который он вонзил ногой. До этого защитник отличался лишь дважды, и оба раза головой. «Я пытался послать мяч в том же направлении, откуда его получил. Мне рассказывали об этом трюке нападающие», – тренировки рядом с такими мастерами атаки, как Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Усман Дембеле прокачивают не только оборонительные скиллы.

Бенджамен Павар после гола аргентинцамGetty Images

Из Франции за всеми матчами сборной волнительно наблюдают родители футболиста. В молодости Павар-старший играл в футбол в третьей французской лиге и тренировал любительские команды. На матчах с участием отца Бенджамен и познавал футбол. Единственный ребенок в семье уехал из дома в 10 – в Павара поверил «Лилль». Для парня начался период скитания по гостевым семьям, а папа с мамой в любой свободный момент садились в машину и гнали 90 километров к любимому сыну.

После игры с Аргентиной родители записали трогательное видеообращение: «Мы очень гордимся тобой и пережили волшебные моменты благодаря тебе. Удачи в оставшихся матчах, целуем». Павар увидел ролик в эфире Telefoot, сдержать слезы в прямом эфире не получилось: «Они пошли на большие жертвы, когда я был маленьким. Не забывайте, что я не жил дома с 10 лет и всегда был далеко от семьи. А сколько километров они проехали ради меня. Я никогда не смогу отблагодарить их в полной мере».

В «Лилле» Бенджамен дорос до игрока основного состава, но редко играл матчи полностью: всего 12 игр от свистка до свистка за два сезона. Молодой футболист хотел игровой практики, но клуб принципиально отказывался отдавать игрока в аренду конкурентам по чемпионату. Поэтому когда с предложением полноценного трансфера постучался «Штутгарт», Павар долго не думал.

Парня убедили, что остановка во второй Бундеслиге не продлится больше сезона, и заплатили 5 миллионов евро. Бенджамен начал отбивать сумму сразу: забил и сделал ассист в дебютном матче. «Швабы», как и предполагалось, финишировали первыми и вернулись в Бундеслигу – Павар не подкачал и в элитном дивизионе.

Француз целиком отыграл 34 матча, получив всего две желтые карточки – шикарный показатель, учитывая, что большую часть чемпионата Бенджамен закрывал центр защиты. В первой половине сезона-2017/18 Ханнес Вольф иногда использовал француза на фланге и даже в опорной зоне. Но сменивший его Тайфун Коркут определил парня в центр обороны. Теперь болельщики называют игрока молодым Беккенбауэром – из-за прически и королевской способности разгонять атаки.

В сборной Франции Павар стабильно выходит на правом краю. Такая же история была у Лилиана Тюрама, который выигрывал с Дешамом ЧМ-1998. Бывший защитник играл в центре обороны за «Парму», но в национальной команде, по указанию главного тренера Эме Жаке, выступал справа. Турнир в России показывает, что смена позиции никак не влияет на качество игры Бенджамена. Универсализм игрока уже привлек внимание топ-клубов. Спортивный директор «Штутгарта» Михаэль Решке заранее предупредил потенциальных покупателей, что не отдаст француза и за 50 миллионов евро, но долго избегать продажи не получится.

«Мы не скрываем, что в 2019 году вступит в силу опция выкупа за 35 миллионов, но согласны потерять эти деньги. Главное, чтобы в следующем сезоне Павар остался с нами», – Решке все-таки надеется, что ключевой игрок останется. А немецкие медиа уверены, что о таланте мечтает «Бавария» на случай ухода Джерома Боатенга. Пока для Бенджамена это значит только одно: 12 лет назад он не зря уехал из дома в чужой город.

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