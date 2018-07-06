Бывшая одноклассница Игоря Акинфеева: «Меня посещала чисто женская мысль: «Эх, надо было брать!»

Бывшая одноклассница голкипера сборной России Игоря Акинфеева Ольга Рыдзевская поделилась воспоминаниями о взаимоотношениях с игроком.

«С Игорем – я четко помню – начали общаться на уроке биологии. Он еще с одним новеньким, футболистом Кириллом Кочубеем, сидел сзади, и я им разрешала у меня списывать. Футболисты ведь как учились? Акинфеев, например, сидел на галерке да «Советский спорт» на уроках листал! Но в отличие от остальных ребят, с которыми мы ходили тусоваться в бар-бильярдную по соседству, Акинфеев после школы мчался на тренировки.

Меня посещала чисто женская мысль: «Эх, надо было брать!» Но парень он был довольно замкнутый. Симпатичный, конечно, но у нас все мальчики были красавцами. А футбол у нас считался очень специфичным видом спорта. И я тогда, к сожалению, больше общалась с пловцами и хоккеистами. Не на того поставила!» – приводит слова Ольги «Комсомольская правда».

В матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании Акинфеев отбил 2 пенальти и стал лучшим игроком встречи.

В 1/4 финала Россия сыграет с Хорватией. Матч пройдет 7 июля, начало – в 21:00.

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