Getty Images

Ромелу Лукаку: «Неймар – не актер. Защитники не могут остановить его по правилам»

Лукаку: «Неймар – не актер. Защитники не могут остановить его по правилам»
Eurosport

26 мин. назад

Кто из них забьет больше – Ромелу или Ней?

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказал мнение о главной звезде сборной Бразилии – нападающем Неймаре.

«Он не актер. Футболисты, которые играют против него, иногда не справляются, чтобы остановить его по правилам. Потому что качество его игры вне привычных рамок. Думаю, Неймар завтра будет лучшим игроком в своей команде. Я второй раз буду играть против него, чем горжусь», – приводит слова Лукаку ТАСС.

  • На чемпионате мира-2018 Неймар забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи.
  • На счету Лукаку – 4 гола.
  • Матч Бразилия – Бельгия пройдет сегодня, 6 июля. Начало – в 21:00.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Бушар наняла бывшего тренера Шараповой, но Барти плевать – она спокойно вынесла канадку

03:17
Популярные видео
Кукушкин во всех трех партиях навязал борьбу Надалю, но Рафа прошел дальше
1 864 просмотров10 ч
Клубника суперпопулярна на Уимблдоне. Раньше ее ели со сливками, сейчас – запивают шампанским
1 312 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться