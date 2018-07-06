Ромелу Лукаку: «Неймар – не актер. Защитники не могут остановить его по правилам»

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказал мнение о главной звезде сборной Бразилии – нападающем Неймаре.

«Он не актер. Футболисты, которые играют против него, иногда не справляются, чтобы остановить его по правилам. Потому что качество его игры вне привычных рамок. Думаю, Неймар завтра будет лучшим игроком в своей команде. Я второй раз буду играть против него, чем горжусь», – приводит слова Лукаку ТАСС.

На чемпионате мира-2018 Неймар забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи.

На счету Лукаку – 4 гола.

Матч Бразилия – Бельгия пройдет сегодня, 6 июля. Начало – в 21:00.

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