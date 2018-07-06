«Ассоциация футбола Аргентины безобразна». Чиновники и взяточники утопили мечту Лионеля Месси

Позорная игра Аргентины на чемпионате мира в России – верхушка гигантского ледника, в который превратился аргентинский футбол. Игроки с ненавистью смотрят друг на друга, не общаются с тренером, ссорятся в раздевалке – это показывает, что у команды нет менеджмента. У Хорхе Сампаоли, спортивного директора и чиновников Ассоциации футбола Аргентины нулевой авторитет перед футболистами. В течение почти 40 лет боссы футбола разваливали собственную работу, лишь бы набить карман.

Все началось с прихода к власти Хулио Грондоны. Мужчина никогда не играл в мяч профессионально – просто основал в Авельянеде маленький клуб вместе с братом. Получилось неплохо, и Хулио ушел на повышение в «Индепендьенте». Мужчина до этого 14 лет отработал в совете правления «красных дьяволов», накопил связи и на пике счастья от победы на домашнем чемпионате мира-1978 пролез из топового клуба страны в президенты Ассоциации футбола Аргентины. В этой должности Грондона провел 35 лет, закончив, как самый настоящий диктатор – держался за трон до самой смерти.

В заслуги Грондоне ставят победу Аргентины на ЧМ-1986 (Рука Бога), две победы на Кубке Америки, два «золота» на Олимпиадах. Но первые три трофея принесло старое поколение, которое воспитывалось до Хулио, а гениальная молодежь, которая появилась уже при Хулио и взяла Игры в Афине и Пекине, на взрослом уровне не выиграла ничего.

Хулио ГрондонаEurosport

Аргентина покорила чемпионаты мира для игроков младше 20 лет в 2001-м, 2005-м и 2007-м. Семь игроков их тех сборных сыграли на ЧМ-2018. При этом только два парня из молодежек 2011-го, 2015-го и 2017-го попали на турнир в Россию. В матче против Нигерии средний возраст аргентинцев превышал 30 лет – это старейшая сборная в истории страны. Грондона не выстроил систему подготовки молодых игроков, и результаты национальных команд поползли вниз.

Те парни, которые в середине нулевых уничтожали всех соперников, подросли к 2014-му и на словах претендовали на трофеи. Но за последние годы крупные турниры выигрывали только страны, у которых четко выстроена работа с молодежью: Испания-2010, Германия-2014, Уругвай-2011 и Чили-2015/16 в Кубке Америки. Это лишь подчеркивает неумение аргентинских чиновников развивать таланты и доводить их до трофеев в зрелости.

При этом Грондона все время возился и с форматом чемпионата Аргентины, что в итоге выродилось в монстра. Суперлигу раздули до 28 команд, запутали всю систему определения чемпионов Апертуры и Клаусуры (даже эти традиционные названия сменили), в Суперкубке усложнили выбор соперника, которого встретит обладатель Кубка.

По данным Independent, раздутый до невероятных размеров чемпионат Аргентины был нужен Грондоне, чтобы удерживать власть за счет новых лояльных руководителей клубов. Все президентские голосования в Ассоциации проводились открыто с помощью поднятия рук – старика 35 лет выбирали практически единогласно. А тех, кто шел против, самодержец знал по не поднятой на выборах конечности.

Все это вело к недостатку финансирования и кредитам. Так к кормушке попадали мафиозные структуры, спонсировавшие раздувание лиги. Если загуглить фразу «argentina fixed games», то первые полторы страницы ссылок предложат ставки на гарантированные исходы матчей чемпионата – коррупция переключилась и на игру.

В итоге Ассоциация футбола Аргентины оказалась настолько нищей, что им пришлось проводить товарищеские матчи за деньги с любыми странами, которые готовы приплатить за гарантированного Месси на поле. «Альбиселесте» таскали в Индию, Бангладеш и Австралию. Все эти матчи сборная играла ради выгоды Ассоциации. Дошло до того, что ФИФА заподозрила Аргентину в договорном товарищеском матче с Нигерией в 2011-м. В Цюрихе посчитали, что латиносы сдали товарняк: неожиданные котировки букмекеров полностью отразили исход матча – поражение «альбиселесте» 1:4, а всех звезд внезапно не взяли на игру. Чем кончилось расследование, не известно.

Нехватка денег привела к тому, что аргентинские сборники начали беситься от вызовов ради товарищески матчей с левыми соперниками. Кроме того, Ассоциация сократила бюджет команды: старые самолеты, дешевые отели, невкусная еда. Разозлился даже Месси. Во время Кубка Америки-2016 рейсы Аргентины несколько раз задерживались, когда футболисты уже загружались в самолет. Лео не выдержал и написал в инстаграме: «Господи, как же безобразно работает наша Ассоциация футбола».

При этом карманы самого Грондоны только пухли. Бывший швейцарский банкир Хорхе Луиз Арзуага сообщил следователям, что на счета Хулио переводились десятки миллионов доллларов на взятки. Так в 2010-м на баланс чиновника упали 25 миллионов долларов – в обмен на это он гарантировал телеправа на чемпионат Аргентины компании TyC.

В 2010-м Wall Street Journal раскрыл, что Катар предложил Аргентине помощь в размере 78 миллионов евро, чтобы расплатиться с долгами. Это должно было помочь претендентам на чемпионат мира-2022 сделать более теплыми отношения с Грондоной, который занимал должность вице-президента ФИФА и считался одним из лучших друзей Зеппа Блаттера. Тогда представители аргентинской Ассоциации сделали вид, будто ничего не знают.

Зато в 2017-м медиамагнат Алехандро Бурзако рассказал, что Катар заплатил лично Хулио миллион долларов, и аргентинец проголосовал за них. Показания Бурзако дал под присягой в суде, когда пошел на сделку со следствием по собственному делу: магнат сам давал взятки Грондоне за телеправа.

Хулио ГрондонаImago

В 2014-м 82-летний диктатор умер от сердечного приступа. Естественно, аргентинский футбол тут же погрузился в игру престолов. На пост Грондоны претендовали Луис Сегура – человек из команды Хулио, президент клуба «Архентинос Хуниорс», а также 55-летний медиамагнат и вице-президент «Сан-Лоренцо» Марсело Тинелли. В выборах участвовали 75 человек, и каким-то образом они проголосовали так, что получился счет 38:38. Кто-то из голосовавших подбросил два бюллетеня. Переголосовать по старинке – с поднятием рук – чиновники впервые за долгое время отказались.

Несколько последующих попыток выбрать нового президента завершились скандалами. Сегура исполнял роль босса еще 973 дня междоусобиц. ФИФА пришлось вмешаться и назначить временное правительство. Кризис-менеджером назвали Армандо Переса – босса «Бельграно Кордовы» и близкого друга президента Аргентины Маурисио Макри. Спустя год Ассоциация футбола Аргентины все-таки выбрала нового руководителя – хозяина скоромного клуба третьего дивизиона Клаудио Тапиа.

Казалось, что теперь все наладится, но чемпионат мира показал – аргентинским футболом до сих пор рулят люди, которые ничего в этом не понимают. Команда разругалась. Капитан Месси и ветеран Маскерано сбежали из расположения «альбиселесте» – настолько им невыносимо. А Ассоциация даже не может уволить Хорхе Сампаоли. Погрязшая в долгах структура повесила камень на шею самой себе в виде неустойки тренера на 20 миллионов евро.

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