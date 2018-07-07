Англичан пугали кровожадными русскими. Они передумали и ломанулись в Россию

Еще в мае, когда Киев принимал финал ЛЧ и непосредственно англичан, болельщики с острова делились мыслями о чемпионате мира: «Если люди думают, что все это одна большая шутка, что мы будем играть в футбол, а после матча выпьем, покурим и поболтаем, – то этого никогда не произойдет. Это будет как мировая война – третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Русские даже не представляют, что их ждет».

Цитату Daily Star пустили в наши массы отрывками, причем Russia Today это или «Дождь», не имело значения – реакция одна. Негативная. А когда чемпионат стартовал и выяснилось, что англичан всего три тысячи – то есть меньше, чем когда-либо, даже по сравнению с Польшей и Украиной в 2012-м, – английских фанатов перестали уважать хотя бы на время, потому что слова оказались пустословием.

Где-то в июне, когда чемпионат уже стартовал, австралийцы Джемс и Хьюго, уважающие королеву и прибывшие в Волгоград на Англию – Тунис в майках Харри Кейна, подробно рассказали мне, почему болельщиков так мало. Причины три: это общий фон России в британских медиа (гомофобия, ущемление прав граждан, армия русских агрессивных фанатов на BBC), два – ситуация с отравлением Скрипалей, напрягшая официальные отношения двух государств, и три – впечатления от Марселя-2016.

French police personnel deploy amongst England fans as they gather in Marseille, southern France, on June 10, 2016, ahead of England's Euro 2016 football match against Russia on June 11, 2016.Eurosport

На вторую-третью неделю многие англоязычные медиа, The Washington Post и The Telegraph, писали, что в России все здорово – есть пабы и клубы, и никто никого не бьет. Те англичане, что приехали в страну, вроде тоже не жаловались: тут их ждало веселье и невысокие цены, ну и победы сборной Англии, конечно.

Сегодня цитату Daily Star можно воспринять под другим углом, потому что англичане в шоке от происходящего (в хорошем смысле) и массово скупают билеты в Россию.

Для того чтобы попасть в Россию, сейчас им нужна или виза, или FAN ID. Но поскольку четвертьфинал уже на носу, а виза – это надолго, этот вариант отпал сам собой. Есть еще – идентификатор болельщика, про который многие их тех, кто прошел на стадион спонтанно и не без удачи, узнали много хорошего. Во-первых, делается он в течение 10 минут, во-вторых, выдают его даже в том случае, если фанаты не покупали билет и не печатали на нем свое имя. Это абсолютная правда, потому что сканеры на стадионах, куда волонтеры прикладывают билет и FAN ID, не считывают всю информацию и уж тем более не сопоставляют ее между собой – они предназначены для определения подделки.

Англичане узнали, что провернуть такое можно даже не выезжая с острова – спокойно в интернете. В Facebook полно специальных сообществ, куда публикуются фото билетов на матчи, в том числе уже состоявшиеся – для въезда в страну им достаточно скопировать номера билетов и отправить их на сайт FIFA, и уже через несколько минут карточка у них в руках.

Fan ID WM 2018Getty Images

Далее – черный рынок. Хотя официально билетов на шведов нет, купить их – не проблема. Самый простой вариант – сайт Viagogo, где выкладываются сумасшедшие варианты (но иногда нет) – за тысячу фунтов, например, или больше. ФИФА уже подала в суд на портал, но пока дело не продвигается, билеты расходятся стопками. А помимо этого есть и другие способы – те же социальные сети, например, просто не каждый об этом знает.

Сразу после победы над Колумбией, в 22:20 по Лондону, Google чуть не взорвался от поиска «билеты на кубок мира». Следующий всплеск зафиксировали в семь часов утра – когда болельщики проснулись со вчерашних празднований. Это неудивительно: игру с колумбийцами на ITV посмотрело 24,4 миллиона человек, и это – рекорд со времен церемонии закрытия Олимпийских игр 2012 года. Такого ажиотажа не было давно.

British Airways уже объявила, что увеличивает количество рейсов в Москву и Санкт-Петербург в связи с огромным спросом. The Telegraph, ссылаясь на qiwi.com (британский сайт по бронированию рейсов), сообщил, что тот не выдерживает нагрузок, поскольку количество заказов в Россию повысилось на 83 %, хотя сайт отказывается предоставить фактическое число вылетающих. Известно, что наибольший всплеск на самолет в Россию у поклонников из Лидса – в три раза больше, чем из любого города Англии. Объясняется просто: главный тренер англичан Гарет Саутгейт родом оттуда.

Кевин Майлз, исполнительный директор Федерации футбольных болельщиков Англии, прокомментировал в интервью Eurosport: «Оказалось, что получить ID очень просто. Люди выкладывают фото билетов, а другие пользуются их номером. Они же сами обнаружили, что покупка билетов и получение FAN ID не связаны никакой базой данных, тогда какие проблемы? Но добраться до России все равно очень сложно. Возможно, многие опоздают, потому что стоимость рейсов до Москвы взлетела так же, как и цены на проживание. Невероятно дорого, но люди могут себе это позволить».

Гарет Саутгейт призвал болельщиков помочь команде в Самаре. В городе ожидается по крайней мере 5 тысяч английских фанатов. Предполагается, что если Англия достигнет полуфинала, это число вырастет вдвое. 26-летний Джеймс Логан из Австралии рассказал Eurosport, что после матча с Колумбией продлил свое пребывание в России: «Я не собирался в Самару, потому что не осталось денег, но пришлось продать автомобиль, чтобы остаться еще на неделю. Черт, когда еще будет такой шанс? Впереди не самые сильные команды, сейчас все зависит от нас самих».

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