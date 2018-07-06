Данило не хватит времени, чтобы восстановиться до конца чемпионата мира

Защитник сборной Бразилии Данило не поможет своей команде в игре против сборной Бельгии и в других матчах на ЧМ, если «пентакампеоны» пройдут в полуфинал.

Игрок «Манчестер Сити» получил травму голеностопа перед матчем группового этапа против Коста-Рики (2:0) и больше не выходил на поле. Повреждение оказалось серьезным – Данило не хватит времени, чтобы вернуться в строй до конца турнира, сообщил официальный твиттер федерации футбола Бразилии.

Данило провел на ЧМ-2018 90 минут, отыграв полный матч против Сербии (1:1).

Игра Бразилия – Бельгия пройдет сегодня, 6 июля. Начало – в 21:00.

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