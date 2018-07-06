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Данило не хватит времени, чтобы восстановиться до конца чемпионата мира

Данило не хватит времени, чтобы восстановиться до конца чемпионата мира
Eurosport

13 мин. назад

Армия Тите несет потери.

Защитник сборной Бразилии Данило не поможет своей команде в игре против сборной Бельгии и в других матчах на ЧМ, если «пентакампеоны» пройдут в полуфинал.

Игрок «Манчестер Сити» получил травму голеностопа перед матчем группового этапа против Коста-Рики (2:0) и больше не выходил на поле. Повреждение оказалось серьезным – Данило не хватит времени, чтобы вернуться в строй до конца турнира, сообщил официальный твиттер федерации футбола Бразилии.

  • Данило провел на ЧМ-2018 90 минут, отыграв полный матч против Сербии (1:1).
  • Игра Бразилия – Бельгия пройдет сегодня, 6 июля. Начало – в 21:00.

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