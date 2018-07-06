Побоище в Лозанне, трагедия Мараканасо и еще 3 мощных камбэка ЧМ, которые круче бельгийского

Чемпионат мира в России проходит аномально. На нем уже назначили больше всего пенальти в истории, вылетели лучшие игроки современности и забили уже девять голов на последних минутах. Чаще всего именно мячи, забитые в самом конце, либо превращают логичные по игре исходы матчей в нечто хаотичное, либо подтверждают класс наиболее активно атакующей команды.

Обилие голов в последние минуты приводит к сумасшедшим камбэкам, главный из которых сотворила пока сборная Бельгии в матче 1/8 финала против Японии. Азиаты уверенно перекусывали сверхвариативное и мощное нападение «красных дьяволов», а потом засадили в них две пули за 4 минуты и сели обратно в оборону. За одного из фаворитов ЧМ стало страшно, но сыгравшие замены и чудовищное везение с самым дальним голом головой на чемпионатах мира в исполнении Яна Вертонгена сколотили победу, которая стоила у букмекеров всего 1,45. Правда, на чемпионатах мира случались и более выдающиеся возвращения из небытия.

Австрия – Швейцария – 7:5 (четвертьфинал ЧМ-1954)

Матч между хозяевами чемпионата и их географическими соседями не намекал на нечто выдающееся. И те, и другие вылезли в четвертьфинал со вторых мест в группах и не показали фееричного футбола, а потом устроили игру, которую в немецких медиа назвали «Побоище в Лозанне». Европейцам, видимо, серьезно напекло голову 40-градусной жарой, потому что швейцарцы потратили четыре минуты (с 16-й по 18-ю), чтобы забить трижды, а Австрия отыгралась трехминутный спуртом с 26-й по 28-ю минуты, который вместил дубль Вагнера и гол Кёрнера. В первом тайме 35 тысяч человек увидели еще три гола – Австрия повела 5:4.

Парни не думали тормозить и во втором тайме, только чуть снизили интенсивность уколов. Австрийцы, которые перед игрой считались фаворитами, спокойно доиграли матч, позволив Теодору Вагнеру оформить хет-трик, но не пожалели третьего мяча и для нападающего швейцарцев Йозефа Хюги.

Венгрия – ФРГ – 2:3 (финал ЧМ-1954)

На том же чемпионате сыграли, видимо, и самый драматичный финал в истории. Феноменальная сборная Венгрии, которая за предшествовавшие мировому первенству четыре года выиграла 28 из 31 матчей при трех ничьих (разница мячей – 144 – 33), ворвалась в финал, не встретив сопротивления. Будущего соперника по финалу венгры и вовсе казнили на групповом этапе – 8:3.

Сборная ФРГ ожиданий не плодила, но продралась в главный матч даже легче, чем их соперник. Ключевую победу, принесшую итоговый успех, сборная ФРГ одержала, что странно, в единственном матче, в котором сгорела с разницей в пять мячей. Полурезервный состав усыпил бдительность мадьяров и травмировал великого Ференца Пушкаша. Венгерский гений вернулся на поле к финалу и помог сборной закатить два мяча уже к восьмой минуте, а потом больная нога напомнила о себе, и немцы вернулись в игру.

На камбэк к ничьей они затратили 10 минут, а затем пошел дождь, который спутал мадьярам вообще все карты. Революционные бутсы немцев с вкручивающимися на разную высоту шипами в зависимости от погоды помогли немцам справиться с тяжелым полем, и на 84-й минуте Хельмут Ран завершил главный камбэк в финалах ЧМ, оставив лучшую сборную мира ни с чем.

КНДР – Португалия – 3:5 (четвертьфинал ЧМ-1966)

Сборная КНДР играла в четвертьфинале ЧМ, и их взлет пришелся на чемпионат, который здорово провела и сборная СССР. В матче за третье место она уступила Португалии с величайшим Эйсебио в составе, но этого могло и не произойти.

Корейцы обошли в группе Италию, выскочили в плей-офф и к 25-й минуте четвертьфинала вели у будущего бронзового призера со счетом 3:0. Все бы ничего, только вот на талант и гениальность корейцы так и не нашли противоядия. Эйсебио оформил по дублю в каждом из таймов, причем пару голов лидер португальцев оформил с пенальти. Окончательный счет на табло выбил Жозе Аугушту. Португалия отправилась в полуфинал и уступила там сборной-хозяйке.

ФРГ – Англия – 3:2 (четвертьфинал ЧМ-1970)

ФРГ с Англией снова встретились между собой через четыре года. Британцы говорили, что их сборная стала еще сильнее, чем на победном ЧМ, и она легко вела у немцев в четвертьфинале со счетом 2:0 за 21 минуту до конца матча. Тренер англичан Альф Рамсей заменил лидера «трех львов» Бобби Чарльтона, чтобы дать ему больше времени на отдых перед полуфиналом, но просчитался.

Франц Беккенбауэр и Уве Зеелер сравняли счет в основное время, а главный нападающий в истории «бундесманшафт» Герд Мюллер прикончил потенциального чемпиона на 108-й минуте дополнительного времени. Спустя несколько дней премьер Великобритании объяснил свое поражение на выборах результатом сборной.

Уругвай – Бразилия – 2:1 (финал ЧМ-1950)

Главное разочарование в футбольной истории Бразилии случилось вовсе не вечером 9 июля 2014 года, а на 64 года раньше, и в тот раз в дело тоже вмешались воля, упорство и везение.

«Селесао» подошли к итоговому матчу чемпионата, разгромив соперников по финальному групповому турниру с общим счетом 13:2. Уругвайцы выиграли у Швеции и сыграли вничью с Испанией. Медиа короновали бразильцев чемпионами мира еще за несколько дней до матча, в Рио-де-Жанейро начались гуляния и повсеместный карнавал.

16 июля 1950 года стадион «Маракана» был забит до отказа – по официальным данным, на игру было продано 173 830 билетов, а на стадионе присутствовало от 199 до 210 тысяч человек (рекорд посещаемости футбольных матчей).

На деле бразильцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением и проиграли домашний финал, упустив на 77-й минуте разительную контратаку уругвайцев.

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