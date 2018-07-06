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Бразильцы настолько уверены в себе, что Тите объявил состав на игру с Бельгией за 17 часов до матча

Бразильцы настолько уверены в себе, что Тите объявил состав на игру с Бельгией за 17 часов до матча
Eurosport

1 час назад

Выиграют или сольют?

Главный тренер сборной Бразилии Тите обнародовал состав на матч против сборной Бельгии в рамках 1/4 финала ЧМ.

«Пентакампеоны» сыграют в следующем сочетании: Алиссон – Марсело, Миранда, Тьяго Силва, Фагнер – Фернандиньо, Коутиньо, Паулиньо – Неймар, Виллиан, Габриэл Жезус.

Примечательно, что бразильцы опубликовали стартовый состав за 17 часов до матча.

  • Игра Бразилия – Бельгия пройдет в Казани, начало – в 21:00.
  • В 1/8 финала бразильцы переиграли мексиканцев (2:0), а Бельгия оказалась сильнее Японии (3:2).

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