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Бразильцы настолько уверены в себе, что Тите объявил состав на игру с Бельгией за 17 часов до матча
Выиграют или сольют?
Главный тренер сборной Бразилии Тите обнародовал состав на матч против сборной Бельгии в рамках 1/4 финала ЧМ.
«Пентакампеоны» сыграют в следующем сочетании: Алиссон – Марсело, Миранда, Тьяго Силва, Фагнер – Фернандиньо, Коутиньо, Паулиньо – Неймар, Виллиан, Габриэл Жезус.
Примечательно, что бразильцы опубликовали стартовый состав за 17 часов до матча.
- Игра Бразилия – Бельгия пройдет в Казани, начало – в 21:00.
- В 1/8 финала бразильцы переиграли мексиканцев (2:0), а Бельгия оказалась сильнее Японии (3:2).
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