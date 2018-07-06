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Месси уехал из Казани, но Лионель остался – креативные родители назвали ребенка в честь аргентинца

Месси уехал из Казани, но Лионель остался – креативные родители назвали ребенка в честь аргентинца
Eurosport

1 час назад

Вырастет таким же гением.

Казанская пара назвала ребенка Лионелем в честь форварда сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси.

На минувшей неделе Месси в составе аргентинцев приезжал в Казань на матч 1/8 финала чемпионата мира против Франции. Как сообщает kzn.ru, за период с 28 июня по 4 июля жители столицы Татарстана давали детям и другие редкие имена – такие, как Анетта, Робия и Зиннур, – но имя Лионель заняло первое место в топе необычных.

  • Матч Франция – Аргентина завершился со счетом 4:3 в пользу «трехцветных».
  • Месси на ЧМ-2018 забил один мяч и отдал 2 голевых передачи.

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