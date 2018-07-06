Месси уехал из Казани, но Лионель остался – креативные родители назвали ребенка в честь аргентинца

Казанская пара назвала ребенка Лионелем в честь форварда сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси.

На минувшей неделе Месси в составе аргентинцев приезжал в Казань на матч 1/8 финала чемпионата мира против Франции. Как сообщает kzn.ru, за период с 28 июня по 4 июля жители столицы Татарстана давали детям и другие редкие имена – такие, как Анетта, Робия и Зиннур, – но имя Лионель заняло первое место в топе необычных.

Матч Франция – Аргентина завершился со счетом 4:3 в пользу «трехцветных».

Месси на ЧМ-2018 забил один мяч и отдал 2 голевых передачи.

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