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Жена и дети Давида Оспины выплакали все глаза в матче с Англией, едва не затопив стадион

Жена и дети Оспины выплакали все глаза в матче с Англией, едва не затопив стадион
Eurosport

46 мин. назад

Даже в глазах Неймара нет столько боли, когда он кувыркается на газоне.

3 июля сборная Колумбии уступила сборной Англии в 1/8 чемпионата мира, проиграв серию пенальти – 3:4.

После игры жена голкипера колумбийцев Давида Оспины Джессика Стерлинг выложила в инстаграм фотографию, где она вместе с детьми оплакивает поражение южноамериканской сборной. Может ли фото вместить еще больше боли и отчаяния?

  • Оспина в послематчевой серии потащил пенальти Джордана Хендерсона, но для победы этого не хватило.
  • У Оспины очень футбольная семья: его сестра встречалась с главной звездой сборной Колумбии – Хамесом Родригесом.

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