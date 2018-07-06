Жена и дети Давида Оспины выплакали все глаза в матче с Англией, едва не затопив стадион
Даже в глазах Неймара нет столько боли, когда он кувыркается на газоне.
3 июля сборная Колумбии уступила сборной Англии в 1/8 чемпионата мира, проиграв серию пенальти – 3:4.
После игры жена голкипера колумбийцев Давида Оспины Джессика Стерлинг выложила в инстаграм фотографию, где она вместе с детьми оплакивает поражение южноамериканской сборной. Может ли фото вместить еще больше боли и отчаяния?
- Оспина в послематчевой серии потащил пенальти Джордана Хендерсона, но для победы этого не хватило.
- У Оспины очень футбольная семья: его сестра встречалась с главной звездой сборной Колумбии – Хамесом Родригесом.
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