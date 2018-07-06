Фанатка из США: «Забавно, что в России у всех на стенах висят ковры»

Фанатка из США Дженифер Констанца, приехавшая в Россию на чемпионат мира по футболу, рассказала о впечатлениях от посещения страны-хозяйки турнира.

«Есть стереотипы, которые подтвердились: у всех россиян дома есть ковры [на стенах], по крайней мере везде, где я останавливалась, они были. А также в России люди всегда снимают обувь, заходя в квартиру, в США никто так не делает», – отметила Констанца в интервью сайту prokazan.ru.

Другой болельщик – Уильям Гонсалес из Колумбии – считает, что Казань хороша только в центре: «Посмотрел фотографии города перед выездом и вдохновился. Оказалось, что очень все красиво и благоустроено, но только в центре. Когда выехал оттуда, увидел другую картину, и это печально».

6 июля Казань примет матч между Бразилией и Бельгией. Старт игры – в 21:00.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

(Фото: amikovry.ru )

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