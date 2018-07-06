«Почему они столько бегают?» Три главных вопроса к сборной России

Тренерский штаб сборной России – главное достояние команды. Дело не только в Черчесове, но и в тех, кого он выбрал после назначения на пост главного тренера. Станислав Саламович не экспериментировал, оставил необходимых и взял проверенных людей, которые гениально подготовили игроков к турниру. Именно герои второго плана сделали Россию крутой на домашнем чемпионате мира.

Зачем понадобились сборы в Австрии?

Во-первых, футболисты резко нуждались в смене атмосферы. Перед ЧМ давление медиа сильно возросло из-за отсутствия результата в товарищеских матчах и из-за конфликта с Черчесовым, поэтому игроков максимально обезопасили от пресса журналистов. Конечно, это не полностью огородило сборную от внешнего давления, но точно снизило его.

Во-вторых, борьба с рутиной. Наша зрительная система устроена так, что она вечно нуждается в раздражителях. Если глаз их не получает, то психика человека страдает, а работа становится монотонной. Месячное заточение в Новогорске усугубило бы подготовку к ЧМ, но разделение сборов по двум циклам – сначала в Австрии, потом в России – отличное решение проблемы. Игроки получили психологическую разгрузку в другой стране, после чего вернулись в привычную обстановку, где не нужно времени на адаптацию.

В-третьих, высота. Эдуард Безуглов объяснял: «Тренерский штаб рассчитывает на эффект, который эта высота может дать. Определенная планка после того, как команда спустилась с высоты, сохранялась достаточно долго». Как показывает практика, тренировки в среднегорье эффективнее влияют на физические показатели спортсменов и позволяют быстрее набрать форму. Проведение занятий в таких местах повышает нагрузки, но самое главное – после тренировок в среднегорье работоспособность спортсменов сохраняется на протяжении 50 дней. Это отметил Головин после матча с Турцией: «Мы уже немного сбавили нагрузки, начались уже тактические тренировки, игралось намного легче. Я даже не помню, чтобы у кого-то был спазм».

Почему они столько бегают?

Россия – одна из лучших сборных по пробегу. После выхода из группы она была третьей по пробегу среди всех команд на турнире. В матче с Испанией она преодолела на девять километров больше соперника, а Головин установил рекорд по километражу за игру – 16 км. Таким показателям есть два объяснения: запредельная мотивация и великолепная подготовка от двух тренеров по физподготовке.

Первый – Владимир Паников – познакомился с Черчесовым еще в «Спартаке», после которого входил в штаб каждого клуба Станислава Саламовича. Паников на основе анализа Евро-2016 разработал программу, которая висит на сайте РФС с апреля. Владимир выяснил, что тренировка физики должна проводиться на разных скоростях: от средней до высокой, так как ключевые моменты проходят именно на максимальной скорости. «Все голы и голевые ситуации создаются на пульсе, близком к максимальному. Именно по этой причине футбол – это игра мгновений, в которые решается исход матчей. Эти мгновения готовятся в разные периоды всей игры на пульсе 80-90% от максимального», – считает Паников

Паников исследовал, что с высоким прессингом выход в начальную фазу атаки становится труднее, поэтому: «Нужно закладывать и развивать физические качества и способности, наряду с технической оснащенностью, не нарушая и контролируя их последовательность и динамику изменения на всех этапах взросления».

Владимир стажировался в Германии, после чего выработал личный подход к физподготовке: отказ от кроссов, так как монотонный бег не помогает развить реакцию и скорость; слежение за динамикой во время матчей и тренировок, а не анализ физических достижений игрока; полная свобода в выборе еды и выработанный подход к каждому.

Второй – Паулино Гранеро – один из немногих, кто работал и при Капелло. Испанец известен работой в ЦСКА, где Игнашевич и братья Березуцкие играют на стабильно хорошем уровне в возрасте, когда футболисты доигрывают последние годы карьеры.

Он стал первым, кто внедрил в РФПЛ жилетку с GPS-датчиками, чтобы узнавать физическое состояние футболистов, и настоял на внедрении этой технологии в сборную.

Футболисты ЦСКА проклинают Гранеро на сборах, так как занятия выматывают игрока уже на первой неделе, зато помогают быстро набрать форму. Паулино обладает целым комплексом физических упражнений с мячом: «Делаю все, чтобы работа над физикой не ассоциировалась с каторгой. Стараюсь максимально разнообразить упражнения, привнести элемент игры, по возможности больше работать с мячом».

Он настаивает на том, чтобы первые две недели сборов команда проводила в тренажерке, и жестко следит за питанием игроков, проверяя их покупки в магазинах.

Пускай у Паникова и Гранеро немного разные взгляды на физподготовку, но они сработались и сократили техническое отставание России за счет физики.

Откуда тактика?

Болельщики критиковали Черчесова за резкую смену тактики перед ЧМ. Весь цикл сборная играла в пять защитников, но в последнем контрольном матче с Турцией изменила схему на четыре. Пертурбации оправдались, а Станислав Саламович оказался легендарным провидцем и тактиком. Всего бы этого не произошло, если бы не Мирослав Ромащенко.

Начиная с «Жемчужины», он шел по карьере вместе с Черчесовым. Ромащенко – главный в сборной по тактике, поэтому Черчесов именно его отправил на игру Саудовская Аравия – Италия, матч, из-за которого, скорее всего, Россия перешла на игру в четыре защитника для более мощного прессинга.

Гранат говорил, что к каждому сопернику сборная вырабатывает индивидуальный подход и всегда исходит от слабостей оппонента. Ромащенко наверняка слышал замечания от Хави по поводу игры Испании против пяти защитников, поэтому проанализировал наиболее неудобное расположение для соперника на поле и порекомендовал Черчесову игру по старой схеме.

Станислав Саламович уже стал лучшим тренером в истории России, но этих достижений бы не было без штаба. Черчесов может быть и не сильный тренер, но он точно собрал мощное окружение вокруг себя, которое в итоге и дало результат.

Другие тексты о могучей сборной России на ЧМ-2018:

Черчесов убил игру, а потом Испанию. Спасибо отвратным товарнякам

Над Игнашевичем и Акинфеевым смеялись 15 лет. А они подарили нам лучшее лето в жизни

Самые красивые спортивные фото и видео здесь