Крымский депутат пообещал квартиру в Севастополе автору победного гола сборной России над Хорватией

Депутат Государственного совета Республики Крым Евгений Кабанов подарит автору победного гола в матче Россия – Хорватия квартиру в Севастополе – при условии, что команда Станислава Черчесова пройдет дальше.

«Дорогие друзья! Игроку российской сборной по футболу, забившему победный гол в историческом матче Россия – Хорватия», который пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», компания «ИнтерСтрой» готова подарить квартиру в нашем новом ЖК «Доброгород» в Севастополе! Мы верим в команду!» – написал Кабанов на страничке в Facebook.

Матч Россия – Хорватия пройдет 7 июля. Начало – в 21:00.

В 1/8 финала Россия была сильнее Испании (1:1, 4:3 по пенальти), хорваты прошли датчан (1:1, 3:2 по пенальти).

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