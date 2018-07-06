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Банк России выпустит монету 1/2 рубля, если команда Черчесова пройдет в полуфинал

Банк России выпустит монету 1/2 рубля, если команда Черчесова пройдет в полуфинал
Eurosport

48 мин. назад

Креативно.

Банк России пообещал выпустить монету достоинством в 1/2 рубля, если сборная России обыграет сборную Хорватии и выйдет в полуфинал чемпионата мира.

Об этом сообщается на официальной странице Банка России в твиттере.

  • Матч Россия – Хорватия пройдет 7 июля на стадионе «Фишт». Начало – в 21:00.
  • В 1/8 финала Россия была сильнее Испании (1:1, 4:3 по пенальти), хорваты прошли датчан (1:1, 3:2 по пенальти).

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