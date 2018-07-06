«***** [испражняться] на мнение пророссийских бродяг». Вице-президент «Карпат» – об изгнании вратаря

Вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук прокомментировал увольнение вратаря юношеской команды Михаила Готры, открыто поддерживавшего сборную России на ЧМ-2018.

«Решение по Готре принимал лично, и вся ответственность за разрыв контракта с игроком лежит на мне как на руководителе клуба. Может, это было слишком кардинально и эмоционально, но в футболе невозможно без эмоций. Как и на войне.

Почти ежедневно убивают моих братьев. Поэтому насрать мне на мнение пророссийских бродяг, Бог им судья. А болельщиков прошу простить пацана, конечно, он уже жалеет о своем поступке», – написал Смалийчук в фейсбуке.

18-летний Готра поддержал сборную России в инстаграме, разместил ее символику, а потом радовался победе хозяев ЧМ-2018 над Испанией.

Это послужило причиной увольнения из «Карпат».

(фото: официальный сайт «Карпат»)

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