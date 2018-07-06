Франция обыграла Уругвай и вышла в полуфинал

Нижний Новгород открыл стадию 1/4 финала ЧМ-2018 матчем между Уругваем и Францией, в котором победили последние – 2:0.

В первом тайме соперники больше осторожничали, нежели играли вперед. Но на 40-й минуте Рафаэль Варан удачным кивком головой после подачи Антуанна Гризманна со штрафного поразил ворота Фернандо Муслеры и вывел французов вперед. Через пару минут Мартин Касерес имел похожий момент, но спас Уго Льорис.

Во втором тайме Гризманн удвоил преимущество дальним ударом: Анутан пробил прямо по центру, но Муслера пустил мяч между рук и фактически похоронил Уругвай.

После второго пропущенного сборная Табареса запомнилась лишь потасовкой, но в атаке так ничего и не показала.

В полуфинале Франция встретится с кем-то из пары Бразилия – Бельгия.

Первый полуфинал пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля и начнется в 21:00.

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