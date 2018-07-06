Eurosport
«Он едет домой». Два британца заранее сделали тату в честь победы Англии на ЧМ-2018
Парни не допускают иного исхода.
Сборная Англии всего лишь выиграла первый матч плей-офф крупного турнира за 12 лет, а некоторые британские болельщики поспешили короновать команду.
После матча с Колумбией два англичанина заделали тату, на которых изображен бородатый гибрид Гарета Саутгейта и Авраама Линкольна, держащий кубок чемпионов мира. Девиз английских болельщиков «Он едет домой» прилагается.
– Просто посмотрите на эту команду. Нам этого достаточно. Большей уверенности быть не может.
– А что, если Швеция победит?
– Этого не будет. У них нет ни шанса.
- 7 июля Англия сыграет со Швецией в четвертьфинале (Самара).
- За 52 года англичане лишь раз пробивались в полуфинал чемпионатов мира (1990).
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