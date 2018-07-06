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«Он едет домой». Два британца заранее сделали тату в честь победы Англии на ЧМ-2018

«Он едет домой». Два британца заранее сделали тату в честь победы Англии на ЧМ-2018
Eurosport

1 час назад

Парни не допускают иного исхода.

Сборная Англии всего лишь выиграла первый матч плей-офф крупного турнира за 12 лет, а некоторые британские болельщики поспешили короновать команду.

После матча с Колумбией два англичанина заделали тату, на которых изображен бородатый гибрид Гарета Саутгейта и Авраама Линкольна, держащий кубок чемпионов мира. Девиз английских болельщиков «Он едет домой» прилагается.

– Просто посмотрите на эту команду. Нам этого достаточно. Большей уверенности быть не может.

– А что, если Швеция победит?

– Этого не будет. У них нет ни шанса.

  • 7 июля Англия сыграет со Швецией в четвертьфинале (Самара).
  • За 52 года англичане лишь раз пробивались в полуфинал чемпионатов мира (1990).

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