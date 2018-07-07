Россия – Хорватия: перед четвертьфиналом ЧМ-2018. Сочи, стадион «Фишт»

Россия уже выполнила задачу минимум, а потом еще и максимум. По идее, можно расслабиться и играть в свое удовольствие, но только не Черчесову – Стас-максималист попытается еще разок прыгнуть выше головы, теперь еще сделав кульбит.

В команду вдруг стали верить: в честь Акинфеева называют животных, детей, алмаз и много чего еще. Если сборная победит хорватов, то в оборот выйдут еще и исторические моменты. Команда возбудила страну – больше никто не хочет успокаивается, люди жаждут продолжения.

Кто посмотрит матч по ТВ

У России одна, но очень серьезная проблема – Жирков, скорее всего, больше не сыграет на этом чемпионате. Вероятно, на фланге его заменит Кудряшов, но в атаке Федор не так продуктивен, как Юрий. Под вопросом выход Дзагоева: сообщалось, что Алан был готов еще к Испании, но на поле так и не появился.

У хорватов не будет Калинича, которого с позором отправили домой из-за отказа выйти на замену в первом матче. Еще от повреждения страдает Стринич, по нему все решится перед игрой.

Юрий ЖирковGetty Images

Форма

У России все очень логично: чем сложнее соперник, тем тяжелее играть. В первых двух матчах Дзюба и компания пальнули в створ 10 раз и забили 8 мячей. Далее – 2 удара в створ и 1 гол в двух матчах. Вряд ли хорваты тоже будут щедры на подарки у своей рамки.

«Шашечные» традиционно круто прошли групповой этап и влюбили в себя всех. Балканскую команду опять записали в теневые фавориты, но матч с Данией показал, что не все так просто. Хорваты сильны, но не настолько, чтобы испачкать из-за них белые шорты еще при выходе на поле.

Кто что сказал

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Понятно, что хорваты играют в разный футбол. Они по ходу игры действуют по ситуации. Они будут варьировать тактику, и нам надо все это учитывать, быть готовыми ко всем ситуациям.

Почти на каждой позиции у них есть игрок хорошего уровня. Всем надо уделять внимание. То, что это команда высокого класса, это мы знаем. Чтобы сыграть удачно, надо противопоставить как индивидуальные качества наших игроков, так и командную игру». (Р-Спорт)

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии: «Я не могу сказать ничего об их плане на матч и об их тактике. Мы будем повторять то, что делали последние три матча. Сыграем плотно в обороне, будем действовать единым фронтом. Тем не менее нам надо улучшать игру и искать наши лучшие стороны. Они будут играть так, как мы им позволим».

Лицом к лицу

Россия и Хорватия встречались 3 раза. «Шашечные» добились победы и двух ничьих.

Хорватия лишь раз играла в четвертьфинале ЧМ: в 1998-м красно-белые расправились с немцами.

Последние 5 стран-хозяек, проходивших в четвертьфинал, обязательно следовали в полуфинал (Италия, Франция, Южная Корея, Бразилия и Германия).

Хорватия проиграла лишь один из семи последних матчей против европейцев на чемпионатах мира. (5 побед и 1 ничья).

Россия ни разу не обыгрывала европейцев на ЧМ (1 ничья и 3 поражения).

Манджукич забил 3 мяча на этом ЧМ. Только Шукер добивался за Хорватию большего (6 голов).

Лука Модрич, сборная ХорватииReuters

Люди в черном

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Риччи. 43-летний бразилец отработал на двух матчах этого ЧМ: при нем Хорватия смяла Нигерию (2:0), а Дания сгоняла нули с французами.

В этих играх Риччи показал лишь четыре желтые карточки, никого не удалил и не поставил пенальти.

В центре внимания

Покажет класс

Россия мнет соперников за счет прессинга, но в «Реале» Модрич научился легко справляться с этой проблемой: он разбивает его за счет дриблинга и слаломных проходов. Класс Луки скажется на ходе матча, а его передачи вперед и на фланги сделают разницу.

Обделается

Россия неудачно играет на стандартах – матч с испанцами это еще раз доказал. Игнашевичу и Кутепову будут мешать здоровый Манджукич, а еще Перишич и Ребич. Плюс команда Черчесова не слишком серьезно контролирует фланги, а значит после подач с края будет много проблем.

Сергей Игнашевич и Илья Кутепов, сборная РоссииGetty Images

Котировки букмекеров

Спецы уверены, что российская сказка наконец завершится. Если ты считаешь, что после Испании Черчесову ничего не страшно, то денежки выписывают тут.

Победа России: 3,92

Ничья: 3,1

Победа Хорватии: 2,23

Линия на все матчи ЧМ

Ориентировочные составы

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