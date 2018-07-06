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«Нога святого Акинфея». На Ставрополье поставили памятник вратарю сборной России

«Нога святого Акинфея». На Ставрополье поставили памятник вратарю сборной России
Eurosport

1 час назад

Пока не в золоте, но все впереди.

Болельщики сборной России безмерно благодарны вратарю Игорю Акинфееву за выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018.

Один из фермеров Ставропольского края установил памятник ноге капитана российской сборной, получивший название «Нога святого Акинфея». Вместо постамента – тюк соломы.

  • Сборная России впервые за 48 лет вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в Испанию.
  • В послематчевой серии Акинфеев отразил два пенальти, причем решающий удар он отбил ногой.
  • 7 июля Россия сразится за выход в полуфинал с Хорватией.

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