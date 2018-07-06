Бразилия едет домой, Бельгия в полуфинале ЧМ-2018

Сборная Бельгии стала вторым полуфиналистом ЧМ-2018, одолев Бразилию.

У «красных дьяволов» произошли два изменения в составе по сравнению с матчем против Японии – Роберто Мартинес выпустил Насера Шадли и Маруана Феллайни. Тите заменил дисквалифицированного Каземиро на Фернандиньо.

На 13-й минуте Венсан Компани замкнул подачу с углового, мяч от головы Фернандиньо влетел в ворота Бразилии.

После получаса игры «селесао» пропустили еще. На 31-й минуте Ромелу Лукаку промчался по центру, скинул правее на Кевина де Брёйне, опорник низом выстрелил в дальний угол.

После перерыва Тите снял с игры Виллиана и выпустил Роберто Фирмино. На 73-й минуте тренер заменил Паулиньо на Ренато Аугусто и на 76-й получил гол – Филиппе Коутиньо забросил из центра в штрафную, Аугусто кивнул в сетку. Но на камбэк «канареечных» не хватило.

2:1 – Бразилия уступила Бельгии и вылетела с чемпионата мира.

В полуфинале Бельгия сыграет с Францией, которая победила Уругвай – 2:0.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.

Новости ЧМ-2018, на которые палец кликает без команды мозга

Все-все-все главные истории в вашем телеграме