Фернандо Муслера мог пропустить ЧМ из-за травмы. В итоге он стал антигероем Уругвая

Надежный, порой эксцентричный кипер, делающий сэйвы, от которых замирает сердце – Фернандо Муслера никогда не играл за топ-клубы, но для сборной он всегда оставался вратарем номер один. На крупных турнирах он не подводил, а на ЧМ-2010 дважды потащил пенальти от ганцев в послематчевой серии, после чего его чуть ли не носили на руках всем Уругваем.

Муслера поражал не только гениальной игрой на ленточке, но и самоотверженностью. Зимой 2016-го Фернандо сломал палец во время тренировки, но наплевал на травму и в первом матче чемпионата после новогодней паузы вышел в четырехпалых перчатках, которые для уругвайца специально изготовила Puma. «Галатасарай» эту игру выиграл, а Муслера отличился сухарем (1:0).

Твит

Перед ЧМ-2018 у Фернандо снова возникли проблемы со здоровьем, из-за которых он рисковал пропустить турнир. Прямо перед окончательной заявкой уругвайский вратарь повредил руку, и решение по попаданию на ЧМ зависело только от рентгена. К счастью для Муслеры, травма оказалась не очень серьезной, и уже через несколько дней он приступил к тренировкам.

До матча с Францией Уругвай пропустил один мяч – в 1/8 финала с Португалией после стандарта – больше никто ни на ЧМ, ни в товарищеских матчах Муслеру не пробил. Сборная Дешама, очевидно, стала самым серьезным соперником уругвайцев в 2018 году, тем более после голевого расколбаса с Аргентиной.

Вины Фернандо в первом мяче, залетевшем в ворота «чарруа», нет – Варан попал точно в угол. Но во второй половине Муслеру будто подменили. Тревожной стала потеря в начала тайма, когда Гризманн чуть не перехватил мяч у долго размахивающегося Фернандо. Следующие минут 15 перчатки Муслеры и мяч не пересекались, но первая же встреча обернулась трагедией. Все тот же Гризманн мощно ударил в руки киперу, но тот пустил бабочку, и мяч залетел в ворота.

Фернандо МуслераGetty Images

Второй пропущенный мяч окончательно деморализовал Уругвай, который и до этого выглядел тухло. Годин с Суаресом напоследок затеяли драку, а Муслера стоял на воротах и осознавал, что натворил.

После чудовищной ошибки последний пост вратаря в твиттере наполнился разнообразными комментариями об игре. Даже несмотря на то, что большинство положительные и сочувствующие (респект уругвайцам), Муслера все равно понимает, что он подвел. И подобные комментарии будут угнетать куда больше, чем позитивные успокаивать. Ведь от таких ошибок не уйти.

Уругвай – Франция – 0:2

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