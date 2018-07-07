«Неймар, поднимайся». Казань готовилась унижать Неймара, а сочинские таксисты задирали тарифы

Локация: поезд Москва – Казань

Обычно я прихожу в вагон заранее и сам встречаю соседей, но на этот раз меня опередили. Первым в купе залетел бельгиец, который моментально спросил, за кого я завтра.

«О, ты любишь Де Брёйне? Супер, это тоже мой любимый игрок», – расслабился фанат льежского «Стандарда».

Через несколько минут к нам присоединилась русская пара, которая внезапно заговорила с иностранцем на отличном английском. Оказалось, Андрей и Наталья больше 20 лет назад уехали в Штаты и вернулись в Санкт-Петербург ради чемпионата мира.

«Мы за Бразилию. Неймар много ныряет, но он классный игрок и сделает результат», – устрашал русский бельгийца. Тот скромно кивал, хотя точно был уверен в обратном.

Неймар, БразилияEurosport

Эндрю оказался первым иностранцем на моем пути, кто забрался в поезд подготовленным. Бельгиец достал идеальный набор путника РЖД – пряники, сыр, колбасу и хлеб. Причем последнее он назвал на русском и явно гордился собой.

«Я приехал только на матчи сборной Бельгии. Был в Москве, Калининграде, Сочи и Ростове, а еще зацепил Санкт-Петербург, потому что много слышал о красоте города. Это мой последний матч на турнире. Очень надеюсь, что не для сборной», – признался бельгиец.

После пошли задушевные беседы – я расспрашивал Андрея и Наталью про жизнь в США, а когда Эндрю скучал, мы переводили разговор на английский.

«Меня поразило, сколько у вас военной техники. Возле стадиона в Ростове было очень много танков. Почему?» – поинтересовался иностранец.

Позже он рассказал про бельгийское пиво, поржал над «Балтикой» и спросил про русский автопром, упомянув «Ниву» и «Ладу». Истории Андрея оказались намного круче: он рассказал про собеседования с ФБР, работу на Пентагон и ЛГБТ-пропаганде.

«Это какой-то ужас. У нас в Балтиморе по телевизору множество передач про геев. Есть даже детские! Представляете?! Они с малого возраста убеждают детишек, что это нормально – рассказывают про повадки геев и их поведение. Как это будет воспринимать нормальный ребенок? Зачем это неокрепшему уму», – сокрушалась Наталья.

Рассказы про американских копов были еще страшнее: Андрей поведал, как в Штатах застрелили несколько пьяных людей, которые перед полицейскими просто пытались поправить сползшие трусы.

«В Америке есть закон, что копам разрешают открыть огонь, если они увидят что-то в руках человека. И им ничего не будет – застрелили даже деда с тростью, думая, что это ружье», – Андрей отметил, что полицейские, отвоевавшие в Ираке, намного опаснее, чем некоторые бандиты.

Полиция, ФиладельфияGetty Images

Конечно, были разговоры про футбол: про сборную России, гения Акинфеева, слабого Де Брёйне и джокера Феллайни. Русские американцы очень любят футбол и гоняют на «Ди Си Юнайтед», потому что в Балтиморе нет команды из MLS.

«Цены на хоккейный «Вашингтон» – запредельные. Особенно, если команда побеждает, то владельцы абонементов отдают свои билеты с большой наценкой. Например, на самые отстойные места финальной серии тикеты уходили за 4 тысячи долларов», – шокировал собеседник. Бейсбол и американский футбол его не вдохновили.

Позже Андрей увидел бразильцев и побежал к ним, чтобы узнать пару ругательств на португальском. Через пару минут он вернулся очень довольный и крикнул: «Levante poha». Оказалось, это все для Неймара: «Поднимайся, сучка».

Локация: Сочи

Всего 35 часов в пути, и Финский залив сменило Черное море. Железнодорожные пути выложены прямо по берегу, из окна открывается вид на пасмурное небо, галечный пляж и строгую линию горизонта. Через несколько минут поезд прибывает на вокзал Адлера – я с сожалением выхожу из проветриваемого царского купе (всю дорогу я ехал один) в душный город.

«Олимпийский парк, всего 350 рублей!» – сразу на выходе с платформы людей встречает поток таксистов и владельцев жилья. Их задача – убедить вас выбрать именно их услуги, пока вы не сели в автобус. «Какие 350, через приложение можно за 120 рублей доехать?!» – таксист повержен контраргументом и уходит искать других жертв.

40 минут на автобусе, и вы подбираетесь к «Фишту». В Сочи всего 22 градуса, но по питерским меркам тянет на 30. В городе душно, и если взглянуть на Кавказ, можно увидеть, как по склону спускается мощная грозовая туча. Мы приехали на стадион одновременно со сборной России, но, кажется, она ошиблась адресом – автобус развернулся и направился на соседнее тренировочное поле. Газон главной арены берегут перед завтрашним матчем.

Станислав Черчесов забежал на арену дать пресс-конференцию – как всегда достаточно будничную, но в медиацентре не было свободных мест. Коуч покритиковал газон, расхвалил хорватов, но намекнул на главную тенденцию ЧМ: «Посмотрите, сколько топовых сборных уже уехали домой». На вопрос, является ли матч с Хорватией матчем жизни для России, Стас ответил «Надеемся, наш матч жизни будет еще дальше». Иногда кажется, что если проколоть Саламыча, из него потечет щебенка.

На «Фишт» надвигается грозовая туча – я укрываюсь от нее в «Ласточке» и сбегаю в фан-зону Сочи, чтобы посмотреть первый четвертьфинал между Францией и Уругваем. Там как раз хорошо: сумасшедшие осадки затопили Адлер, а на центр Сочи скатилось солнце. Оптимальное место, чтобы посмотреть футбол, но что-то люди не торопятся. За 10 минут до матча фанка не заполнена.

Фан-зона в СочиEurosport

Зато ассортимент закусок прекрасен: можно съесть что-то типичное кавказское, например, шашлычок или сочинскую сосиску. Все это запивается пивом, а поскольку ты в Сочи, то появляется ощущение отпуска. В городе хорошо отдыхать, но вот футбольный фестиваль растворяется в курортном настроении. Заинтересованных в загаре в Сочи больше, чем в футболе: во многом это объясняет, почему в городе все плохо с футбольными традициями. Ближе ко второму тайму фан-зона заполнилась латиноамериканцами, бразильцами и аргентинцами, но братушки по континенту их подвели. Франция отпраздновала победу, а фанка разочарованно выдохнула и разошлась на вечерние морские процедуры.

Главный кошмар – впереди. В Сочи очень просто приехать, но уехать – не очень. Поэтому планы вернуться в Олимпийский парк и посмотреть там вечерний матч накрываются. В пик сезона в городе большие проблемы с транспортом. «Ласточки» между Олимпийским парком и центром города ходят редко, автобусы переполнены людьми настолько, что проезжают остановки без остановки, и вот на этих обездоленных людях, которые томятся в ожидании, навариваются таксисты. Безусловно, частные таксопарки – отдельная традиция Краснодарского края, которая живет десятилетиями, но уж ради чемпионата-то мира можно было запустить дополнительные общественные басы.

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