Златко Далич: «Россия будет играть так, как Хорватия ей позволит»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ-2018 против России.

«Перед нами матч огромной важности, вне зависимости от нашего соперника. Конечно, будет присутствовать громкая поддержка болельщиков, но наши игроки каждую неделю играют на переполненных стадионах.

Не могу сказать ничего о тактике России, знаю только наш план. Мы постараемся сыграть организованно, плотно обороняться, действовать единым фронтом. Нам надо попытаться найти наши сильные стороны, а Россия будет играть так, как мы им позволим.

Это ЧМ, особый турнир, и мы постараемся сыграть в лучший футбол. Нам придется навязать им свой стиль игры, если мы хотим получить желанный результат», – цитирует Далича Sport24.

Матч Россия – Хорватия пройдет в Сочи 7 июля.

Игра начнется в 21:00 мск.

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