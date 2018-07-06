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В пятый раз в истории ни одна команда из Южной Америки не дошла до полуфинала ЧМ

В пятый раз в истории ни одна команда из Южной Америки не дошла до полуфинала ЧМ
Eurosport

1 час назад

Латиноамериканские болельщики были лучшими на турнире, но футболисты их подвели.

23-й день ЧМ-2018 оказался черным для Южной Америки. Последние представители континента – сборные Уругвая и Бразилия – проиграли четвертьфинальные матчи и покинули турнир.

Оставшиеся шесть сборных представляют Европу. В пятый раз за всю историю чемпионатов мира в полуфиналах не будет южноамериканских команд. Такое уже случалось в 1934, 1966, 1982 и 2006 годах.

  • Уругвай проиграл Франции со счетом 0:2, Бразилия неожиданно уступила Бельгии – 1:2.
  • Две оставшиеся путевки в полуфинал разыграют Швеция – Англия и Россия – Хорватия.
  • Из шести оставшихся сборных только Франция (1998) и Англия (1966) когда-либо становились чемпионами мира.

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