Неймар мог стать вторым Криштиану Роналду. Но уезжает с ЧМ-2018 клоуном

Криштиану было 22, когда к нему подошел мудрый паж сэра Алекса Рене Меленстен и сказал: «Дружище, вижу, ты хочешь стать лучшим в мире. Может, к черту эти финты и симуляции? Пора стать гиперэффективным и забивать по 40 за сезон». Роналду согласился, записался на индивидуальные занятия с Рене и превратился в машину. «Золотой мяч» покорился всего через год, но главное, что весь мир увидел трансформацию тщеславного пижонистого паренька в мужика, способного вытаскивать, а не запарывать матчи.

Криштиану РоналдуGetty Images

Всего 6-7 лет назад казалось, что Неймар – следующий Криш. Тоже техничный, тоже с бешеными амбициями, тоже с мечтой о «Золотом мяче». Но своего Меленстена рядом с бразильцем не оказалось – зато вокруг парня роились отец, агенты, друзья и рекламодатели. В теории, тут нет ничего плохого, но чем больше ожиданий от Нея, тем сильнее ощущение, что он экстремально дутый футболист, который так никогда и не станет великим.

Серьезно, ему ведь 26 лет, он рубится в Европе уже 5 лет, но главным хайлайтом его карьеры до сих пор остается домашняя Олимпиада-2016, где у Бразилии не было соперников. Там Ней правда подсобрался, стал лидером и взял золото. Все остальное – либо редкие выходы на первый план в «Барсе» (когда Лео уставал), либо бесконечная алчность (торги с «ПСЖ»), либо травмы (ЧМ-2014, финиш сезона-2017/18). Неудивительно, что на днях фаны «Мадрида» в опросе AS «Кого хотите видеть на замену Кришу?» повально выбрали Мбаппе, а не распиаренного бразильца.

На чемпионате мира в России Неймар был однозначно самым отвратным лидером среди всех сборных. Человек провел на турнире пять матчей, но так и не догадался, что VAR – вовсе не система для определения псевдофолов. Не нужно падать от легких касаний. Не стоит кататься по газону – это не младшая группа детсада, тут не дают конфету, если ты безмолвно лежал во время тихого часа. И самое главное – разводить руками тоже бесполезно. Как и чертить ладонями пантомиму, показывая арбитру, как выглядит монитор.

Раньше фаны Неймара гадали, когда же он получит «Золотой мяч». Сейчас дилемма другая: симуляции Нея – это глупость или мерзость? Разве он сам не понимает, что у него уже есть репутация дайвера, и ее надо исправлять? Зачем он падает там, где точно можно было удержаться на ногах? К чему атаковать судью, если гораздо разумнее встать, сурово харкнуть в газон, вытереть губы и побежать дальше?

И самое поразительное: как минимум половина симуляций Неймара – это именно дешевое актерство уровня ивановского драмкружка. Неужели бразилец не догадывается, что по телевизору его падения смотрятся настолько по-клоунски, что сверху можно накладывать музыку из Бенни Хилла? Хотя вопросы тут есть и к тренеру: Тите так и не осмелился заменить Нея после его кривляний, а такой шаг стал бы для фронтмена важным уроком.

НеймарGetty Images

Без эпилептических конвульсий и гнусных апелляций Неймар правда крут – это факт. Против Бельгии он показал топ-уровень и парой виртуозных проходов, и ударом в касание под перекладину Куртуа.

Но зрелищные хайлайты быстро растворятся в памяти – запомнится лишь наигранный болевой шок, растянувшийся на весь турнир. И это справедливо – есть шанс, что благодаря усердному троллингу Неймар одумается и приедет в Катар за Кубком мира, а не за пальмовой веткой.

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