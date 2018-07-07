Луис Фелипе Сколари: «Неймар никогда не сравняется с Пеле»

Экс-главный тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари считает, что Неймар не достигнет уровня Пеле.

«В Бразилии мы все знаем, кто такой Неймар, кто такой Пеле или кто такой Роналдо. Мы все знаем, что был только один Пеле и другого такого не будет.

Может появиться очень хороший футболист, чья игра будет доставлять огромное удовольствие... но Пеле? Не будет другого такого игрока, как он. У него не может быть наследника. Никто никогда с ним не сравняется», – сказал Сколари El Mundo.

Луис Фелипе дал интервью перед матчем Бразилия – Бельгия, но едва ли финальный результат изменил его мнение.

Сколари – последний тренер, приводивший Бразилию к золоту чемпионата мира (2002).

Неймар и Бразилия вылетели с ЧМ-2018 на стадии четвертьфинала. В возрасте Нея (26 лет) Пеле был двукратным чемпионом мира.

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