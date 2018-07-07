Бельгия настолько крутая, что у нее несколько лидеров. Этот состав невозможно обыграть

Наверное, впервые за весь чемпионат угадать игрока матча было нереально. Азар обыгрывал и унижал все желтое, Лукаку расталкивал и отдал первый ассист на турнире, Де Брёйне наконец напомнил, как он рубит за «Сити». А еще есть Куртуа, который потащил сложный мяч на последней минуте, и Компани, четко руководивший обороной.

У сборной Бельгии слишком огромная концентрация монстров на один состав – больше, чем мускулов в усах Черчесова. И дело совсем не в технике и классе. Они реально сильны командой – каждое звено этой машины готово выполнить решающий рывок.

В Бразилии есть четкий, но единственный лидер. Неймар может сколько угодно валяться, симулировать и ныть, но именно он – главная надежда страны на ближайшие ЧМ. От него всегда ждут чуда, а если звезда «ПСЖ» встал (или упал) не с той ноги, то Бразилия обычно страдает.

Неймар, сборная БразилииGetty Images

У Бельгии все наоборот. Перед стартовым свистком команда собралась в традиционный кружок. Отличие в том, что воссоединились не основные 11 парней, а вся команда – запасные поучаствовали в напутственной речи Компани в равной степени с остальными. Именно тоже самое бельгийцы сделали после матча – собрались даже те, кто не вышел на поле, а Компани тряс кулаком в центре еще яростнее.

«Неймар? Мне все равно, что он делает. Игроки сборной Бельгии не будут страдать бессонницей из-за атаки бразильцев», – Компани уверенно отвел от команды все угрозы журналистов и показал, что бояться нечего. Именно так делает лидер, и именно такого парня не хватило «красным дьяволам» на Евро. О значимости Венсана в команде высказывалось большинство партнеров – без разницы, травмирован капитан или на поле.

Тащить сборную можно и на худеньких плечах. Азар прекрасно рулил атаками команды, диктовал темп контрух и блестяще тянул время. Его дриблинг убеждал – самая техничная команда на поле играет далеко не в желтом. Сначала Эден закрыл Фагнеру дорогу в топ-клуб, позже перешел в центр, потом направо. Если бы Бельгия уступала в счете, то за начало камбэка точно отвечал крошечный монстр «Челси».

Эден Азар, сборная БельгииGetty Images

Лукаку тяжелый и неповоротливый только в «МЮ». В сборной он реально другой – быстрый и результативный. Только во втором тайме Миранда приспособился к игре Ромелу и сожрал его забеги. Кого волнует, если результат был сделан еще в первой половине. Если для того, чтобы завести команду нужно кого-нибудь раздавить, то это задача как раз для Лу. Нет, вы посмотрите на него – он же машина.

Обсуждать Де Брёйне нет никакого смысла – он мозг «Сити» и сборной. В предыдущих матчах Мартинес использован Кевина чуть глубже и заставлял делать непривычные вещи (прессинговать и всякую другую ерунду). На Бразилию в бой отправился Феллайни, а КДБ поднялся на привычную позицию – гол и приз лучшего в матче. Хладнокровие и киллерские пасы – его отличительная черта, с которой он может вытащить мертвый матч.

Кевин де Брёйне, сборная БельгииGetty Images

У каждого соперника Бельгии на турнире были свои сильные стороны. Каждый требовал индивидуального подхода, а еще нового лидера. Закрыть Неймара – не проблема, закрыть всех лидеров Бельгии – невозможно. Каждый в этой сборной способен в одиночку взять Кубок мира, а когда они собираются в единого трансформера, остается только придумывать оправдания поражению.

Бразилия не заслужила такого итога и создала как минимум не меньше моментов. Но людей, способных вытащить матч на характере, а не на дриблинге, у Бельгии оказалось больше. У них даже Феллайни выходит со скамейки и спасает безнадежную игру.

Бразилия – Бельгия – 1:2

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