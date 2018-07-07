Россия может стать чемпионом мира уже завтра. Неофициальным, но абсолютно серьезным

В 1967 году шотландские фанаты обыграли сборную Англии на домашнем чемпионате Великобритании – турнире, проходившем между Англией, Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией с 1884 по 1984 год. Болельщики в шутку утверждали, что раз они первыми обыграли действующих чемпионов мира – Англия как раз в 1966 году стала сильнейшей командой планеты – то, руководствуясь правилами бокса, они стали неофициальными чемпионами мира.

Спустя много лет кому-то пришла безумная мысль создать веб-сайт, отслеживающий изменения в неофициальном чемпионате мира. После каждого ЧМ победитель начинает защиту титула, и каждая команда может присвоить звание себе – достаточно обыграть действующего чемпиона в титульном матче.

На ЧМ-2018 действующим неофициальным чемпионом мира ехала сборная Перу. Как он оказался у скромной команды из Америки? Очень просто. В сентябре 2014 года только-только взявшие ЧМ немцы уступили в товарищеском матче Аргентине, которая владела титулом чуть более месяца, проиграв его Бразилии. До июня 2015 года «селесао» были непобедимы, но потом они продули Колумбии в четвертьфинале Копа Америка. Те же, в свою очередь, не справились в финале с чилийцами, и те стали не только сильнейшей командой Южной Америки, но и неофициальным чемпионом мира. Потом Видаль и его верные дружочки проиграли Уругваю, и титул перешел к ним. Затем – к Мексике, снова к Чили, к Парагваю, опять к Уругваю, снова Чили, к Аргентине, к Боливии, а потом перуанцы выхватили его у Боливии и успешно защищали 9,5 месяцев.

На чемпионате мира Перу в первом же матче уступил титул сборной Дании и попрощался со званием неофициального чемпиона мира. Датчане уступили в ⅛ Хорватии, которые в четвертьфинале будут защищать титул в матче против России.

Что дает неофициальный титул чемпиона мира? Ничего. ФИФА его не признает, о нем знают лишь любители копаться в цифрах и ненужной информации. Тем не менее есть ряд сектантов, которые чтят этот способ выявления сильнейшей команды мира, регулярно обновляют сайт и даже составили хронологию событий с 1872 года. Более того, можно даже купить книгу Пола Брауна про неофициальный чемпионат мира – на Amazon она стоит 9,99 фунтов. У сборника в 2018 году вышло обновленное, четвертое издание. В нем почти 250 страниц, на которых можно найти все 936 титульных матча за звание неофициального чемпиона мира, сыгранные к моменту публикации книжонки.

В последний раз Россия была неофициальным чемпионом мира 23 февраля 2000 года. Она выгрызла титул у Франции в 1999 году, на протяжении 5 матчей успешно защищала его, но проиграла Израилю зимой 2000-го – 1:4.

Сайт суммирует достижения России и СССР, плюс у четвертьфиналиста ЧМ-2018 было достаточно защит звания в конце XX века, поэтому российская команда находится в числе лидеров по титульным матчам (63, девятое место) и побед в них (41, пятое место). Лидером и по такого рода играм, и по победам в них является, разумеется, Шотландия – ну а кто еще?

Кстати, за матчем России и Хорватии удобно следить вот тут.

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