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Тите: «Бельгия забила больше, хотя моментов у нас было не меньше»
Победила эффективность.
Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал поражение от сборной Бельгии в рамках 1/4 финала чемпионата мира – 1:2.
«Это была большая игра. У нас была куча возможностей. Бельгия забила больше, хотя моментов у нас было не меньше. Соперник был эффективнее. Что касается моего будущего в сборной Бразилии, то не буду говорить об этом. Тем более сейчас, когда страсти бурлят», – приводит слова Тите «Чемпионат».
- В полуфинале бельгийцы сыграют со сборной Франции. Матч пройдет 10 июля.
- ЧМ-2018 – пятый в истории, на котором в полуфинал не прошла ни одна южноамериканская сборная.
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