Тите: «Бельгия забила больше, хотя моментов у нас было не меньше»

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал поражение от сборной Бельгии в рамках 1/4 финала чемпионата мира – 1:2.

«Это была большая игра. У нас была куча возможностей. Бельгия забила больше, хотя моментов у нас было не меньше. Соперник был эффективнее. Что касается моего будущего в сборной Бразилии, то не буду говорить об этом. Тем более сейчас, когда страсти бурлят», – приводит слова Тите «Чемпионат».

В полуфинале бельгийцы сыграют со сборной Франции. Матч пройдет 10 июля.

ЧМ-2018 – пятый в истории, на котором в полуфинал не прошла ни одна южноамериканская сборная.

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