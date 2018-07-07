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Тите: «Бельгия забила больше, хотя моментов у нас было не меньше»

Тите: «Бельгия забила больше, хотя моментов у нас было не меньше»
Eurosport

45 мин. назад

Победила эффективность.

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал поражение от сборной Бельгии в рамках 1/4 финала чемпионата мира – 1:2.

«Это была большая игра. У нас была куча возможностей. Бельгия забила больше, хотя моментов у нас было не меньше. Соперник был эффективнее. Что касается моего будущего в сборной Бразилии, то не буду говорить об этом. Тем более сейчас, когда страсти бурлят», – приводит слова Тите «Чемпионат».

  • В полуфинале бельгийцы сыграют со сборной Франции. Матч пройдет 10 июля.
  • ЧМ-2018 – пятый в истории, на котором в полуфинал не прошла ни одна южноамериканская сборная.

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