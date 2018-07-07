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Globo Esporte: Тите предложен новый контракт на 4 года

Globo Esporte: Тите предложен новый контракт на 4 года
Eurosport

28 мин. назад

В Бразилии доверяют главному тренеру.

Бразильская конфедерация футбола хочет продлить контракт с главным тренером национальной сборной Тите, несмотря на вылет с чемпионата мира на стадии 1/4 финала.

Как сообщает Globo Esporte, в Бразилии остались довольны работой, которую проделал Тите с момента назначения на пост главного тренера в 2016 году. Поражение от Бельгии (1:2) ничего не меняет в планах конфедерации футбола: коучу будет предложен новый контракт сроком на 4 года.

Сам Тите отказался комментировать информацию о своем будущем.

  • Матч с Бельгией – первая игра бразильцев под руководством Тите, в которой они пропустили больше одного мяча.
  • Всего после прихода Тите «пентакампеоны» провели 26 матчей и потерпели только 2 поражения.

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