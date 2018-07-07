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Дарио Срна: «Хорватия однажды оказала большую услугу России. Теперь наступило время вернуть долг»
Все мы помним тот самый гол Петрича.
Бывший капитан сборной Хорватии Дарио Срна поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира между командами Златко Далича и Россией.
«Я думаю, что в свое время наша команда оказала большую услугу России. И теперь наступило время вернуть долг. Если мы рассмотрим каждую позицию, то увидим, что сборная Хорватии имеет преимущество перед Россией. У нас много высококлассных, опытных игроков, выступающих за большие клубы.
Объективно Хорватия сильнее, но и Россия заслуживает большого уважения. Команда вышла из группы, обыграла сборную Испании – это уже серьезное достижение. Думаю, нас ждет очень сложный матч. Не сомневаюсь, что будет сумасшедшее давление трибун. Тем интересней игра и почетней будет победа», – приводит слова Срны Украина.ру.
- В 2007 году сборная России пробилась на чемпионат Европы благодаря победе хорватов над англичанами (3:2).
- В сезоне-2018/19 Срна будет выступать за «Кальяри».
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