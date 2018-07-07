Дарио Срна: «Хорватия однажды оказала большую услугу России. Теперь наступило время вернуть долг»

Бывший капитан сборной Хорватии Дарио Срна поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира между командами Златко Далича и Россией.

«Я думаю, что в свое время наша команда оказала большую услугу России. И теперь наступило время вернуть долг. Если мы рассмотрим каждую позицию, то увидим, что сборная Хорватии имеет преимущество перед Россией. У нас много высококлассных, опытных игроков, выступающих за большие клубы.

Объективно Хорватия сильнее, но и Россия заслуживает большого уважения. Команда вышла из группы, обыграла сборную Испании – это уже серьезное достижение. Думаю, нас ждет очень сложный матч. Не сомневаюсь, что будет сумасшедшее давление трибун. Тем интересней игра и почетней будет победа», – приводит слова Срны Украина.ру.

В 2007 году сборная России пробилась на чемпионат Европы благодаря победе хорватов над англичанами (3:2).

В сезоне-2018/19 Срна будет выступать за «Кальяри».

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube