«Они чертовы шлюхи». Микаэль Лустиг – самый безумный футболист Швеции

До перехода в «Русенборг» у Микаэля Лустига шла рядовая карьера непримечательного шведского футболиста. При нетипичном для правого защитника росте 189 см он бодался во внутреннем чемпионате Швеции сначала за «Умео», потом за «Сундсвалль». Футболист регулярно вызывался в молодежную сборную, а в 2008 году пошел на повышение и переехал в другую часть Скандинавии – в Норвегию.

Лустиг закрыл правый фланг «Русенборга» и дважды завоевал с командой золотые медали – первые в карьере. Играя в Норвегии, на Микаэля обратили внимание европейские клубы, из самых крутых – «Милан» и «Вест-Хэм», но швед остановился на «Селтике» – чемпионе, регулярно попадающем в ЛЧ.

Лустиг подписал контракт с шотландцами на правах свободного агента и отправился на Евро-2012, где зародил шведский национальный мем. В матче с Украиной Микаэль стоял на штанге при корнере, чтобы закрыть угол. Когда Шевченко пробил головой, расстояние шведа от штанги было полметра, и мяч залетел в ворота. После игры болельщики заполонили социальные сети рекомендациями по игре у штанги во время углового.

Лустиг быстро освоился на правом краю «Селтика» и моментально стал своим. Несмотря на позицию, швед часто забивает: за 405 матчей он положил 41 гол. Мяч в каждом десятом матче – очень крутая стата для фулбека. Он обладает очень приличной техникой и иногда исполняет невероятное:

Или вот, например:

Долгие годы Микаэль казался обычным скандинавом-флегматиком. Но с наступлением 30-летия шведа прорвало на создание ажиотажа вокруг себя, будто в голове щелкнул тумблер кризиса среднего возраста и резко захотелось острых ощущений.

Лустиг жестко поцапался с Неймаром в матче ЛЧ с «Барселоной». Когда бразилец уходил с поля, Микаэль подгонял его и хитро улыбался. После игры швед завершил троллинг Неймара панчем: «Он всегда очень легко падает, стоит его слегка коснуться. Он величайший актер в футболе».

Слева-направо: Луис Суарес, Неймар, Микаэль ЛустигReuters

В стыках с Италией болельщики соперника гудели во время исполнения гимна Швеции, что выбесило Лустига. Как только гимн прозвучал, Микаэль подошел к партнерам и выругался: «Они чертовы шлюхи». В результате Швеция вышла на ЧМ-2018, а швед остался безнаказанным.

В апрельском матче с «Рейнджерс», когда «Селтик» разгромил принципиального соперника 5:0, Лустиг жестил по-черному. Сначала швед отпраздновал третий забитый мяч, сорвав с головы полицейского фуражку. После этого у фанатов появилась кричалка «He Wears A Policeman's Hat», которую они посвятили футболисту. Затем сказал игроку «Рейнджерс», что вся атака соперника у него в кармане, показав воображаемую полость в трусах.

Микаэль Лустиг празднует голReuters

На ЧМ-2018 Лустиг провоцировал Гранита Джаку в интервью: «Мы слышали, что он получил много красных карточек в АПЛ. В матче мы сохраним хладнокровие и сделаем так, что он закончит его раньше». Ситуация накалилась, когда на фото запечатлели улыбающегося Понтуса Янссона, изображающего руками албанского орла. Защитник оправдался тем, что он таким образом передавал привет албанским друзьям. В итоге ФИФА прошла мимо инцидента.

Матч с Англией Лустиг пропустит из-за перебора желтых карточек, но точно отметится каким-нибудь хлестким жестом в сторону сборной Саутгейта – выступление за шотландский клуб обязывает. Возможно, для шведа это последний ЧМ в карьере, поэтому стоит закончить его на мажорной ноте.

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