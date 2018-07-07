Getty Images

Крыжанац: «Если бы Россия вылетела от Испании, вы писали, как ******** [плохо] ваша команда играла»

Крыжанац: «Если бы Россия вылетела от Испании, вы писали, как ******** [плохо] ваша команда играла»
Eurosport

43 мин. назад

Против «Красной фурии» был антифутбол.

Бывший защитник «Зенита» Ивица Крыжанац поделился мыслями о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией.

«При всем уважении к Испании, хочу сказать, что Хорватия сильнее. Я имею в виду только форму и состояние команды на данный момент. Не то, что было год или два года назад, не то, что будет через три месяца. Я смотрел все игры нашей команды и могу сказать, что сейчас она набрала такую форму, что превосходит даже Испанию. Это факт. И Испания против России играла здорово, намного лучше вас. Вам повезло.

Сейчас никому до этого нет дела, потому что Россия выиграла. Если бы Россия с такой игрой проиграла и вылетела, все и особенно вы, журналисты, говорили и писали бы, как ******** [плохо] ваша команда играла. Это был антифутбол.

В России с Модричем сравнивают Александра Головина? Камон! Как можно их сравнивать? Камон! Камон. Модрич выиграл четыре Лиги чемпионов, три подряд. При этом Головин – хороший игрок. Действительно хороший. Но ему нужно время, чтобы созреть и выйти на еще более высокий уровень. На данный момент Лука Модрич сильнее. Те, кто думает по-другому, или глупые, или пьяные», – сказал Крыжанац в интервью «Спорт день за днем».

  • Матч Россия – Хорватия пройдет сегодня, 7 июля. Начало – в 21:00.
  • В составе «Зенита» Крыжанац провел 5 лет и выиграл 6 трофеев.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Серена решила, что Младенович очень скучает по Тиму, и отправила француженку к возлюбленному

03:45
Популярные видео
«Думала, что все закончится плачевно». Родина – о тяжелой победе над Киз
 439 просмотров1 ч
«Надо уважать соперника, но это меня подхлестнуло». Макарова – о Возняцки и других противниках
2 343 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться