Крыжанац: «Если бы Россия вылетела от Испании, вы писали, как ******** [плохо] ваша команда играла»

Бывший защитник «Зенита» Ивица Крыжанац поделился мыслями о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией.

«При всем уважении к Испании, хочу сказать, что Хорватия сильнее. Я имею в виду только форму и состояние команды на данный момент. Не то, что было год или два года назад, не то, что будет через три месяца. Я смотрел все игры нашей команды и могу сказать, что сейчас она набрала такую форму, что превосходит даже Испанию. Это факт. И Испания против России играла здорово, намного лучше вас. Вам повезло.

Сейчас никому до этого нет дела, потому что Россия выиграла. Если бы Россия с такой игрой проиграла и вылетела, все и особенно вы, журналисты, говорили и писали бы, как ******** [плохо] ваша команда играла. Это был антифутбол.

В России с Модричем сравнивают Александра Головина? Камон! Как можно их сравнивать? Камон! Камон. Модрич выиграл четыре Лиги чемпионов, три подряд. При этом Головин – хороший игрок. Действительно хороший. Но ему нужно время, чтобы созреть и выйти на еще более высокий уровень. На данный момент Лука Модрич сильнее. Те, кто думает по-другому, или глупые, или пьяные», – сказал Крыжанац в интервью «Спорт день за днем».

Матч Россия – Хорватия пройдет сегодня, 7 июля. Начало – в 21:00.

В составе «Зенита» Крыжанац провел 5 лет и выиграл 6 трофеев.

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